Voici les animateurs de l’émission, Kiwi et Melon.

Si vous aimez vos jeux de plateforme 3D et que vous souhaitez garder un œil sur certains des titres à venir les plus brillants du genre, vous voudrez peut-être consulter Hubworld ce week-end.

Organisé par Blueprint Digital, le studio travaille actuellement sur la comédie musicale d’inspiration Disney Billie Buste Up, l’événement présentera un “large assortiment de jeux de plateforme 3D uniques”. L’émission durera environ 40 minutes au total, avec des séquences de gameplay et des bandes-annonces pour tous les jeux inclus.

Il débutera le 29 août à 10h PT / 13h HE / 18h BST / 19h CEST et sera animé par Kiwi et Melon, un duo d’animation 2D entièrement doublé.

Vous aimez les plateformes 3D ? Nous avons le direct pour vous ! Hubworld !🌍 Rejoignez-nous à notre prochaine vitrine de jeux de plateforme 3D ! ?? Date et heure : 29 août 2021 à 13 h 00 HNE !✨ Veuillez retweeter pour faire passer le mot et nous aider à soutenir ces développeurs talentueux 💌 Liens ci-dessous 👇 pic.twitter.com/k9TruZngfn — Hubworld : un direct de plate-forme 3D ! 👉 29 août (@3DPlatforming) 24 août 2021

La gamme complète des jeux faisant leur apparition n’a pas été annoncée à l’avance, mais l’anticipation de l’événement du week-end augmente et quelques taquineries commencent à apparaître. Voici la confirmation que Clive ‘N’ Wrench sera présent au salon :

C’est maintenant le bon moment pour mentionner que Clive ‘N’ Wrench pourrait bien apparaître avec une nouvelle bande-annonce fessée ce week-end… Avec beaucoup d’autres jeux de plateforme 3D impressionnants aussi ! 👀 #3DPlatformer #gamedev #CliveNWrench https : //t.co/WSxKAqNQU1— Rob – Clive’N’Wrench (@ClassicGJ) 24 août 2021

L’événement sera diffusé sur la chaîne YouTube de Hubworld. Serez-vous en accord?