Huck et Kabayel s’associent pour un poids lourd européen

Cadre huck

Les Allemands Cadre huck (45-5-1, 28 KO) et Agit Kabayel (21-0, 13 KO), les deux co-concurrents du championnat d’Europe des poids lourds, sont parvenus à s’entendre pour éviter l’enchère.

SES sera chargé de promouvoir le combat, qui sera d’un grand intérêt dans le pays allemand et relatif dans le reste du monde.

Agit Kabayel est un favori pour l’âge, 29 à 36 ans, étant un poids lourd et un tir naturel, ayant combattu beaucoup plus récemment que son compatriote d’origine balkanique. De plus, il est classé dans certaines listes mondiales et pourrait améliorer sa position en cas de victoire du sceptre continental.