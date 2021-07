Huda Kattan Angel Investment de Huda Beauty Ligne de bien-être sexuel Ketish – WWD

Huda Kattan de Huda Beauty réalise le premier investissement de son fonds providentiel dans une marque de bien-être sexuel et féminin appelée Ketish, qui est lancée par un ancien développeur de produits Huda Beauty.

Ketish, fondée par Emaan Abbass, prévoit de créer des produits à travers les paysages du bien-être féminin et sexuel.

Sur Zoom, Kattan a déclaré qu’elle soutenait l’objectif de la marque de briser les stigmates entourant le bien-être sexuel des femmes.

Il s’agit du premier investissement de Kattan via HB Angels, le fonds d’investissement providentiel qu’elle a créé lorsque Huda Beauty a obtenu un investissement minoritaire de TSG Consumer Partners en 2017. Kattan a réalisé plusieurs autres investissements via HB Investments, notamment dans le logiciel de spa Fresha. HB Angels relève de HB Investments.

Kattan a parlé ouvertement de la difficulté pour elle de trouver des financements lorsqu’elle a démarré son entreprise et de son désir de soutenir d’autres entrepreneurs.

Kattan et Abbass se connaissent depuis plusieurs années, depuis qu’Abbass – alors travaillant dans la chaîne d’approvisionnement chez Sephora – est allé à Dubaï en vacances et a demandé à visiter le siège social de Huda Beauty. “Je suis une grande fan de Huda depuis des années”, a-t-elle déclaré. “Elle a été la première influenceuse qui me ressemblait et a eu une expérience similaire, elle a grandi aux États-Unis, elle était du Moyen-Orient, j’avais l’impression qu’il y avait un morceau de moi en elle.”

Plus tard, lorsque Kattan était à Los Angeles, les deux se sont rencontrés. “Je posais un tas de questions et je me disais:” OK, alors quand pouvez-vous commencer? “”, a déclaré Kattan. “Elle s’est dit : ‘Oh, c’est l’interview ?'”, se souvient Kattan. Abbass a été embauchée et a déménagé à Dubaï où elle a travaillé au développement de produits pour Huda Beauty.

Pour Ketish, Abbass a déclaré que l’inspiration de la marque provenait de son enfance en tant que femme musulmane arabo-américaine dans un foyer où le sexe et le bien-être féminin n’étaient pas discutés. À 21 ans, lors de sa première visite chez le gynécologue, elle a découvert qu’elle avait un cancer du col de l’utérus causé par le VPH, a-t-elle déclaré.

“Pendant une période comme celle-ci, vous appelez habituellement vos parents, vous essayez de chercher du réconfort, et plus j’y pensais, plus je réalisais que je ne pouvais vraiment pas aller vers eux. Cela provenait en grande partie de la peur, de la honte et de l’embarras et du sentiment que je les décevrais tellement juste à cause du tabou du sexe avant le mariage dans notre culture », a-t-elle déclaré.

« J’ai réalisé que peut-être si j’avais reçu une éducation adéquate sur les soins de santé féminins préventifs, ou peut-être si j’avais une communauté vers laquelle me tourner, peut-être que je ne ressentirais pas ce sentiment de honte ou de peur, et peut-être que ma situation aurait pu être différent », a poursuivi Abbass.

Avec Ketish, Abbass prévoit de créer une communauté où les femmes peuvent parler de sujets sur lesquels elles ont des questions, pour aider à combler le « fossé d’éducation » en matière de santé féminine. Sur le plan des produits, son objectif est de lancer des produits de bien-être sexuel crédibles qui ont un angle d’auto-soins, a-t-elle dit, et qui ne sont pas roses – la palette de couleurs pour Ketish inclura l’or et le noir.

“Plus elle en parlait, plus je me disais : ‘Oh mon Dieu, c’est une marque vraiment intéressante et sexy'”, a déclaré Kattan. “Cela a une touche très personnelle pour moi, je pariais beaucoup sur l’émotion … J’ai mes propres histoires de honte, alors j’avais l’impression que mon histoire était en elle.”

Ketish sera lancé mi-août sur ketish.com et hudabeauty.com.

Abbass a déclaré que ses parents étaient fiers de sa nouvelle entreprise – “Cela a beaucoup fait pour notre relation”, a-t-elle déclaré.

Pour en savoir plus sur WWD.com, consultez :

Huda Kattan lance un maquillage sans maquillage avec Glowish

Huda Kattan parle du lancement d’une marque de soins de la peau pendant la pandémie de coronavirus

Comment Huda Kattan a brisé toutes les règles et construit un empire de la beauté