Hudco approuve la ligne de crédit de Rs 2,000 crore au NBCC pour l’offre de JIL

NBCC et le consortium dirigé par Suraksha Realty sont les deux demandeurs de résolution qui se battent depuis plus d’un an pour acquérir le promoteur immobilier démarré en espèces, qui est entré dans le processus de résolution de l’insolvabilité d’entreprise (CIRP) en août 2017.

La société d’État pour le logement et le développement urbain (Hudco) a approuvé en principe une ligne de crédit de Rs 2000 crore à NBCC dans le cadre de l’offre révisée de l’entreprise du secteur public (PSU) pour l’acquisition de Jaypee Infratech (JIL) en faillite.

Le NBCC a soumis sa soumission révisée à Hudco le 22 mai, avec l’approbation du ministère du Logement et des Affaires urbaines (MoHUA). Dans une lettre à Hudco, le NBCC a demandé une lettre de confort (LoC) pour le financement de Rs 2000 crore, conformément aux exigences de son plan de résolution révisé, a déclaré une source.

Acceptant en principe la demande du NBCC, le lundi 24 mai, Hudco a informé l’UAP que l’approbation finale dépendrait de la soumission d’une évaluation détaillée de son projet (soumission) et de son approbation par son conseil d’administration, a-t-il ajouté.

«Cependant, ce ne sont que des formalités. Hudco a déjà donné son approbation en principal pour le prêt. La proposition du NBCC est également soutenue par le MoHUA. Ils ne devraient pas avoir de problème à l’obtenir une fois que leur offre révisée est approuvée par le CdC de JIL », a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement.

Le NBCC mercredi dans une lettre à Anuj Jain, le professionnel de la résolution intérimaire de JIL (IRP), a déclaré que si le panel du prêteur décide d’appeler des offres révisées plus tard cette semaine, la société soumettra la même chose, après avoir pris en compte toutes les observations de Jain. .

«Vous avez également demandé qu’un engagement de déficit soit fourni par le NBCC. Bien que nous considérions notre plan comme légalement conforme selon notre compréhension, nous apprécions que vous deviez transmettre les plans légalement conformes à CoC selon votre compréhension. Étant donné que le NBCC est pleinement engagé dans le plan de résolution, qui fournira des maisons à environ 20 000 acheteurs de maison, qui attendent depuis longtemps, nous sommes prêts à considérer votre point de vue et à soumettre à notre conseil les modifications nécessaires », a-t-il assuré à l’IRP. .

NBCC et le consortium dirigé par Suraksha Realty sont les deux demandeurs de résolution qui se battent depuis plus d’un an pour acquérir le promoteur immobilier démarré en espèces, qui est entré dans le processus de résolution de l’insolvabilité d’entreprise (CIRP) en août 2017.

Lundi, le comité des créanciers de JIL (CoC) a décidé de voter les 27 et 28 mai si le groupe Suraksha et le NBCC devraient avoir une semaine pour soumettre leurs offres révisées. Jeudi est le premier jour de vote à cet égard. Et cela se terminera vendredi.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.