Hudson lancera un nouveau concept de vente au détail dans certains aéroports – WWD

Sans aucun doute, l’état des voyages évolue à la lumière de la crise des coronavirus, mais le détaillant Hudson débute sa propre évolution dans les aéroports.

Hudson, une entreprise Dufry, présente Evolve by Hudson, un format de magasin concept adapté à ses magasins dans les aéroports. Le détaillant possède plus de 1 000 magasins dans les aéroports, les centres de banlieue, les lieux touristiques et autres points d’intérêt.

Les débuts d’Evolve by Hudson marquent un virage de l’entreprise vers des concepts de magasins plus grands et plus intégrés. Les acheteurs trouveront différentes marques de lunettes de soleil, d’électronique et de divertissement, de soins personnels et de bien-être, de bagages et d’instruments d’écriture, d’accessoires et de vêtements, de produits et de souvenirs locaux, ainsi que d’articles de voyage et de collations.

Une variété de marques nationales et mondiales seront proposées dans le nouveau concept, telles que les lunettes de soleil Sunglass Hut, les produits Apple, les produits de soins personnels Burt’s Bees, les bagages Tumi, les Happy Socks et différents essentiels de voyage. L’entreprise est en cours pour offrir aux voyageurs et développer des expériences de marque intégrées. Grâce à l’alliance avec Sunglass Hut, les lunettes de soleil Ray Ban et Oakley seront vendues.

En élargissant le nombre de marques disponibles pour les acheteurs, le voyagiste vise à rendre les achats à l’aéroport plus pratiques et à créer de nouveaux partenariats commerciaux.

Le premier magasin Evolve by Hudson s’inclinera plus tard cet été à l’aéroport international de Nashville. Après cela, sept sites supplémentaires sont prévus, notamment l’aéroport Dallas Love Field et l’aéroport international McCarran de Las Vegas.

La stratégie multimarque semble être un effort pour augmenter les achats moyens au-delà de l’eau en bouteille typique à emporter et du sac de noix. Comme les aéroports eux-mêmes, les détaillants basés dans les aéroports ont été durement touchés par la baisse drastique des voyages déclenchée par la crise des coronavirus.

Les dépenses de voyage ont totalisé 679 milliards de dollars en 2020, soit une baisse annuelle de 42% par rapport à 2018, selon la US Travel Association. Les dépenses de voyages internationaux ont chuté de 76% et les voyages d’affaires ont chuté de 70%, contre une baisse de 34% pour les voyages intérieurs.

Fin juin, la Federal Aviation Administration a déclaré que les aéroports américains recevaient 8 milliards de dollars de subventions financées par le gouvernement fédéral pour lutter contre la pandémie. Pour aider les aéroports en grande partie peuplés de compagnies aériennes commerciales, le paquet comprenait 800 millions de dollars pour offrir un allégement de loyer aux entreprises qui proposent des magasins d’alimentation et de vente au détail dans les aéroports.

Chaque magasin aura au moins 2 000 pieds carrés et sera conçu avec un format ouvert pour simplifier les achats. Il y aura également une signalisation numérique à l’extérieur des magasins pour donner aux passants un aperçu des offres depuis le hall.

Les voyageurs qui visitent les magasins trouveront un flux de circulation circulaire pour les guider au-delà des présentoirs au sol et vers les boutiques en magasin. Les consommateurs pourront choisir parmi différentes options de paiement comme une solution traditionnelle, ainsi que des kiosques de paiement en libre-service et les capacités de point de vente mobiles nouvellement développées par Hudson. Ce dernier permettra aux employés d’Hudson d’effectuer des transactions pour les acheteurs de n’importe où sur la surface de vente dans les boutiques de la marque.

Une porte-parole de Hudson n’a pas pu répondre aux questions jeudi.

En plus de Happy Socks, les offres de vêtements et d’accessoires comprendront des chaussettes de Stance, des cadeaux en cuir de Royce New York et des sous-vêtements et des vêtements de Bread & Boxers. Le nouveau concept mettra également en vedette des marchandises plus localisées d’artistes, de fournisseurs, de start-ups et d’équipes sportives locaux, ainsi que des bonbons et des articles de voyage de la gamme exclusive « Traveler’s Best » de Hudson.