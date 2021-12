Huentitán, le lieu de naissance de Vicente Fernández – El Sol de México

Vicente Fernández En plus d’être une référence de la musique ranchera, c’est une personne qui a élevé le nom de sa terre Huentitan el Alto, Jalisco.

Cet endroit où est né le chanteur est situé dans la plus grande ville de Guadalajara. Elle compte 17 mille habitants.

Il n’y a pas de date exacte de ses origines, mais on sait que des indigènes ont fondé cette ville avant l’arrivée des Espagnols et l’ont nommée Huentitan, ce qui en nahuatl signifie « lieu où sont faites les offrandes ».

Les premiers évangélisateurs arrivés furent les franciscains qui construisirent une chapelle en paille et en adoble, pour construire le premier temple en 1734.

Dans cet endroit est le Barranca de Huentitán de Oblatos ou la Barranca de Chente. C’est une destination touristique très célèbre à Jalisco qui invite au bien-être physique, à la détente et à l’aventure, et elle a été déclarée zone naturelle protégée depuis 1997.

Huentitán, le lieu des rêves du charro

Vicente «Chente» Fernández est né le 17 février 1940 à Huentitán el Alto, Jalisco; Il est le fils de l’éleveur Ramón Fernández et de la femme au foyer Paula Gómez de Fernández.

Avec à seulement six ans, il a commencé à rêver d’une carrière en tant que chanteur. À l’âge de 8 ans, il a reçu une guitare et a rapidement appris à en jouer et a commencé à étudier la musique folklorique.

Depuis, je rêvais d’avenir : « D’après mes souvenirs, quand j’avais 6 ou 7 ans, j’allais voir les films de Pedro Infante et disais à ma mère ‘quand je serai grand, je serai comme eux.’

A 14 ans, son ambition l’amène à s’inscrire à un concours amateur à Guadalajara, où il remporte la première place. C’était en 1954. Fort de cette certitude, il commença à jouer localement dans des restaurants et des mariages, pour des groupes de famille et d’amis.

Dès le début, Fernández a été conduit au succès. Malgré les obstacles, sa détermination l’a conduit à traverser une trajectoire qui deviendrait une histoire de triomphe.