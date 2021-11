Huer! Ces costumes d’Halloween les mieux habillés vous laisseront trembler de peur

Avant de vous lancer dans la Nativité et vos calendriers de l’Avent, faites place à l’événement le plus fashion de l’année : Halloween.

Fini le temps des costumes de duo d’ange et de diable, et cette année, il n’y avait pas un seul chat sexy en vue. Non, vous avez vraiment intensifié vos jeux et je suis là pour ça. De Lady Di à Phil Mitchell ; de Shrek à Gavin et Stacey, les étudiants britanniques deviennent vraiment plus créatifs chaque année avec leurs tenues d’Halloween.

Voici tous les costumes d’Halloween les mieux habillés des étudiants cette année :

Sophie, Lauren et Katie – Warwick

Si vous ne l’aviez pas déjà deviné, Sophie, Lauren et Katie sont devenues les Powerpuff Girls – nommez un trio plus emblématique?

Équipe féminine de cricket – Sheffield Hallam

L’équipe féminine de cricket de Hallam a vraiment réduit tout le gang de Scooby Doo à un tee-shirt absolu. Des chaussettes de Velma aux oreilles de Scooby et au foulard de Fred, ils ont vraiment compris la mission.

Laura, Nan, Estée, Roxy, Sophie, Kate et Sarah – Manchester

Quoi de mieux qu’un Shrek, je t’entends pleurer ? Sept Shreks, c’est quoi.

Natalie – Sheffield Hallam

Véritable princesse du peuple, Natalie, étudiante en Hallam, a recréé un look sportif de princesse Di pour Halloween, avec une perruque et * ces * shorts de cyclisme blancs emblématiques.

Daniela et David – Newcastle

La meilleure chanson sur cette terre perdue est l’interprétation de Bryn et Nessa de Islands In The Stream de l’épisode de danse de grange de Gavin et Stacey. Et la seule chose meilleure que cette chanson est la reconstitution par Daniela et David des looks de Bryn et Nessa pour leur soirée d’Halloween.

Léa et Nick – Newcastle

Ici, nous avons Leah en tant que Babybel et son pseudo en tant que 118 homme. Un duo un peu chaotique mais on le prend.

Matt – Newcastle

Matt voulait évidemment se libérer (ha) et est devenu le look emblématique de Freddy Mercury du clip. L’aspirateur en état de marche complète vraiment le look – depuis quand en avez-vous déjà vu un ?

Lucie – Manchester

Peut-être le meilleur look d’Halloween que vous ayez jamais vu, Lucy a enfilé un bonnet chauve pour devenir le seul et unique Phil Mitchell. Je ne suis pas sûr que Phil porterait des Crocs blancs, mais ils ont néanmoins fière allure.

Emily, Hannah, Katie et Henry – Sheffield

Tinky Winky, Dipsy, La La et Po ont certainement rayonné depuis que vous les regardiez sur les Teletubbies.

Andrea, Helena et Maria – Newcastle

Vous pourriez penser qu’un LBD est une parade d’Halloween, mais les tenues de sorcières d’Andrea, Helena et Maria, avec des gants et des chapeaux, sont une ambiance absolue.

