Huércal-Overa et Minerva se partagent les points après leur match nul à trois

18/04/2021 à 23:11 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche à Le poêle et qui a fait face au Huércal-Overa et à Minerve conclu avec une égalité à trois entre les deux prétendants. le Huércal-Overa est venu au match avec un moral renforcé après avoir gagné à l’extérieur par un score de 0-1 à Churra. Du côté des visiteurs, le Minerve a dû se contenter d’un nul nul contre le Murcie. Avec ce résultat, l’équipe Huercalense est troisième après la fin du match, tandis que le Minerve est sixième.

Le match a débuté de manière excellente pour l’équipe visiteuse, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Belencoso dans la minute 29. Mais plus tard, le Huércal-Overa À la 38e minute, il a réagi et égalisé le concours au moyen d’un Belencoso. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-1.

La deuxième période a commencé de manière favorable pour l’équipe Huercalense, qui a tracé le score avec un but de Jose David à la 54e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, qui s’est distanciée en mettant le 3-1 au moyen d’un but de Javi à 60 minutes. Cependant, l’équipe des Alumni a réduit les différences grâce à un objectif de Épineux à la 64e minute. Minerve, qui a réussi l’égalité avec un autre objectif de Belencoso, réalisant ainsi un triplé à la 74e minute, clôturant ainsi le match avec un score final de 3-3.

Dans le chapitre sur les changements, le Huércal-Overa de Tato soulagé Guruceaga, Asensio, Damian Oui Heredia pour Jaime Lorente, Geai, Jose David Oui Cloches, tandis que le technicien du Minerve, David Bascuñana, a ordonné l’entrée de ville, Ramon Marin Oui Épineux fournir Fourre-tout, Varela Oui Martinez.

L’arbitre a montré huit cartons jaunes, quatre pour Alex Bautista, Javi, Geai Oui Cloches, de l’équipe locale et quatre pour Château, Varela, Martinez Oui Ceballos, de l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Huércal-Overa il lui reste 26 points et le Minerve avec 22 points.

Le lendemain, l’équipe de Tato fera face à El Palmar, Pendant ce temps, il Minerve de David Bascuñana sera mesuré par rapport à Exploitation minière sportive.

Fiche techniqueHuércal-Overa:Javi García, Barinovs, Alex Bautista, José David (Damian, min.68), Ivan Ezequiel, Nader, Jaime Lorente (Guruceaga, min.46), Javi, Nano, Campanas (Heredia, min.89) et Jay (Asensio, au minimum 68)Minerva:Yepes, Franki, Castillo, Tote (Villa, min.14), Mario, Varela (Ramón Marín, min.65), Ureña, Martinez (Espinosa, min.65), Belencoso, Jaime et CeballosStade:Le poêleButs:Belencoso (0-1, min.29), Belencoso (1-1, min.38), José David (2-1, min.54), Javi (3-1, min.60), Espinosa (3-2 , min.64) et Belencoso (3-3, min.74)