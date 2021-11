Huerco S. annonce un nouvel album Plonk et partage une nouvelle chanson : écoutez

Huerco S. a annoncé Plonk, le premier nouvel album du producteur Brian Leeds sous ce nom depuis Pour ceux de vous qui n’ont jamais (et aussi ceux qui l’ont) et QTT4 en 2016. Il sort le 25 février via Incienso. Regardez la vidéo réalisée par Jack Anderson pour « Plonk IV » ci-dessous.

Leeds a également sorti de la musique sous le nom de Pendant, y compris To All Sides They Will Stretch Out Their Hands de cette année et Make Me Know You Sweet de 2018.

Lisez à propos de Huerco S. dans la liste de Pitchfork des « 50 meilleurs albums de 2016 ».

Pinard:

01 Plonk I

02 Plonk II

03 Plonk III

04 Plonk IV

05 Plonk V

06 Plonk VI

07 Plonk VII

08 Plonk VIII

09 Plonk IX [ft. Sir E.U.]

10 Plonk X