Huertas, Henry, López-Arostegui, Tavares et Shermandini, le meilleur quintette Liga Endesa

Le brésilien Marcelinho Huertas (Lenovo Tenerife), l’Américain Pierria Henry (TD Systems Baskonia), espagnol Xabi López-Arostegui (Club Joventut Badalona), le géorgien Giorgi Shermadini (Lenovo Tenerife) et le Cap-Vert Edy Tavares (Real Madrid) sont les membres choisis pour faire partie du Meilleur Quintette de la Ligue Endesa 2020-21.

Huertas a été le deuxième meilleur assistant du championnat, dans un exercice dans lequel il a également été placé comme deuxième meilleur assistant. à l’époque ACB, seulement derrière Pablo Laso. Ses statistiques incluent 92,5% en coups francs et 42,1% en triplets.

Henry a eu une saison ronde, avec une moyenne de 10,4 points et 13,2 d’efficacité par match, étant dans les statistiques parmi les cinq meilleurs récupérateurs et assistants du championnat.

La Penya, représentée

Xabier López-Arostegui, une équipe de jeunes de La Penya, s’est démarqué par ses 13,1 points en moyenne, sa précision de 40,8% en triplets et sa fiabilité en lancers francs avec 96,9%. De plus, il était le joueur national le plus apprécié et l’attaquant le plus rebondi de la compétition.

Shermadini était le leader unanime des votes des meilleurs joueurs. A terminé en tant que leader du score (17 points par match), en lancers francs (4,8 avec 90,6% de correction), en coups de deux (6,1) et en valorisation (22,5). Ses numéros sont complétés avec 0,9 récupérations et 0,5 blocs par duel, étant le meilleur joueur des jours 4, 14, 19 et 37, en plus du MVP Movistar en octobre, janvier et mars.

Tavares a remporté le prix du meilleur défenseur de la ligue Endesa, étant le meilleur bloqueur (2,3) et le meilleur rebondeur offensif (3,2) du championnat. Il a également terminé deuxième du classement des sacs défensifs (5) et du classement général (8,5) et, avec onze points en moyenne, il a terminé quatrième des meilleurs dunks (1,5).

Deux du Barça dans le deuxième quintette

Pour la sixième fois dans l’histoire de la compétition, le deuxième Meilleur Quintette de la Ligue Endesa a également été nommé, composé cette saison des Américains Melo Trimble (Urbas Fuenlabrada) et Cory Higgins (Barça), le Lituanien Rokas Giedraitis (TD Systems Baskonia), le Nikola Mirotic (Barça) et le cubain Jasiel Rivero (Hérité de San Pablo Burgos).

Voter pour élire ces quintettes sont réalisés par les fans, les médias, les joueurs et les entraîneurs.

