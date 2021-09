Huertas, meilleur latino-américain dans l’ACB pour la deuxième saison consécutive

09/06/2021 à 15h50 CEST

Marcelinho Huertas, base brésilienne de Lenovo Tenerife, recevra ce mercredi 8 septembre -pour la deuxième fois consécutive- le Trophée Efe du meilleur joueur latino-américain de la Ligue Endesa, récompense qu’il a obtenu mathématiquement à quatre jours de la fin de la phase régulière. et qui reconnaît sa grande contribution aux succès de l’équipe de l’île, l’une des révélations de l’ACB.

Pour la troisième année consécutive, l’ACB et l’Agence ., leader en Amérique latine, remettent ce prix officiel pour distinguer les meilleurs joueurs latino-américains qui participent à la Liga Endesa. L’Argentin Nicolas Laprovittola Il a été le premier à inscrire son nom dans la campagne 2018-19 lorsqu’il était membre du Joventut de Badalona, ​​​​et Huertas a réalisé ceux correspondant aux saisons 2019-20 et 2020-21.

Le vétéran directeur de jeu de Rio de Janeiro (Sao Paulo, 1983) a terminé en première position du classement final avec 139 points, battant le pivot cubain Jasiel rivero (86), de Hereda San Pablo Burgos, et de l’Argentine Nico Laprovittola (84), de Barcelone.

Chaque jour, un jury international composé de journalistes, joueurs et entraîneurs de basket-ball latino-américain a voté les trois meilleures performances individuelles avec trois, deux et un point et, sur la base de ce vote, un classement hebdomadaire a été établi qui a été accumulé dans un classement. .

Au total, vingt joueurs ont réussi à marquer un point dès la première journée, même si c’était le Brésilien Vergers qui, grâce à son énorme régularité tout au long du parcours, a réussi à revalider le Trophée Efe avec une grande autorité.

Le meneur de jeu Lenovo Tenerife, également choisi comme la meilleure base de la compétition, a reçu la reconnaissance hebdomadaire du MVP latino-américain en cinq jours au total, deux au premier tour (5 et 13) et trois autres au second (25 , 26 et 36).

L’ACB a souligné que Marcelinho Huertas traverse “l’un des moments de jeu les plus doux de sa carrière” en Espagne, ce qui lui a permis d’entrer dans le Top10 actuel de l’évaluation de la compétition (10e, avec 15,8 crédits) avec une moyenne de 14,2 points (11e) et 6,2 passes décisives (2e, dans la foulée de Dani Perez) par rencontre.

De plus, lors de cette Endesa League 2020-21, le Brésilien s’est imposé comme le deuxième plus haut assistant historique de la compétition espagnole, juste derrière Pablo Laso dans le classement mondial.

Jusqu’à quinze joueurs ont remporté le prix du meilleur joueur latino-américain du jour au cours de cette campagne. Plusieurs d’entre eux se sont répétés, cas de Jasiel Rivero, Vítor Benite, Nico Brussino, Nico Laprovittola, James Feldeine et Facundo Campazzo, qui l’a remporté jusqu’à trois fois différentes, tandis que Bruno Fitipaldo, Angel Delgado et Pont Gabriel ils se sont installés pour deux et Eulis Baez, Juanpi Vaulet, Leo Meindl et Léandro bolmaro ils ont également obtenu un tel honneur lors de la saison 2020-21.

Vergers Il recevra le Trophée Efe mercredi prochain 8 septembre au couvent Santo Domingo de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife, Espagne), à ​​14h15 heure locale (13h15 GMT).