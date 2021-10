Huesca B et Brea font match nul 1-1 et les points sont partagés

10/03/2021 à 14:04 CEST

Les Huesca et le Terrain ils ont fini par faire match nul avec un 1-1 dans le match disputé ce dimanche. Les Huesca B Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier duel organisé contre le Formentera et avec une séquence de trois nuls consécutifs dans la compétition. Du côté de l’équipe visiteuse, le Terrain Il venait de battre 3-2 dans son stade à Ejea lors du dernier match joué. Après le match, l’équipe de Huesca est quinzième après la fin du match, tandis que le Terrain est treizième.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe de Breano, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Bec à la minute 19. Mais plus tard, l’équipe de Huesca a réagi et a égalisé le match grâce à un but de Carlos Kévin juste avant le coup de sifflet final, plus précisément à la minute 46, concluant la première mi-temps avec un score de 1-1.

En deuxième mi-temps, les Huesca et le Terrain Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (1-1).

L’entraîneur de la Huesca a donné accès à Fernandez, Pasteur Nacho, Alberto Fuentes, Toméo et Manu Rico pour Barri, Manu Molina, Ronald gbizie, Carrasco et Tailleur, Pendant ce temps, il Terrain a donné le feu vert à Marcos Cuenca, Jony et Roy, qui est venu remplacer Jonatan Aso, Pepo et Bec.

L’arbitre a réprimandé Carrasco, Toméo et Carlos Kévin par le Huesca déjà Toni Perez, Bec et Israël par l’équipe Breano.

En ce moment, le Huesca il reste quatre points et le Terrain avec cinq points.

Le lendemain le Huesca B jouera contre lui Numance à la maison et le Terrain jouera son match contre lui Formentera dans son fief.

Fiche techniqueHuesca B :Valera, Euse, Barri (Fernández, min.46), Edu Adell, Hugo Anglada, Ronald Gbizie (Alberto Fuentes, min.46), Sastre (Manu Rico, min.63), Manu Molina (Nacho Pastor, min.46) , Carrasco (Tomeo, min.46), Carlos Kevin et AparicioTerrain:Álex Lázaro, Juan González, Cano (Roy, min.84), Toni Pérez, Israël, Pepo (Jony, min.72), Peña, Sempe, Cano (Roy, min.84), Veintemilla et Jonatan Aso (Marcos Cuenca, au moins 72)Stade:–Buts:Cano (0-1, min. 19) et Carlos Kevin (1-1, min. 46)