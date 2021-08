Huesca devient fort à domicile et bat Eibar (2-0)

in

13/08/2021

Le à 23:11 CEST

Le Huesca remporté à domicile 2-0 leur premier match de deuxième division disputé ce vendredi à L’Alcoraz. Avec ce score, l’équipe de Huesca est première avec trois points et l’Eibar vingt-deuxième et sans points à la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui Huesca, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Joaquin Muñoz à la 21e minute, terminant la première mi-temps sur le score de 1-0.

Dans la seconde mi-temps, l’équipe de Huesca a marqué un but, qui s’est distancié sur le tableau d’affichage avec un but de Jaime Seoane à 68 minutes, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 2-0.

Le technicien de la Huesca, Ignace Ambriz, a donné accès au champ à Florian Miguel, Pedro Mosquée, Enzo Lombardo Oui Andreï Ratiu remplacement Kelechi Nwakali, Joaquin Muñoz, David Ferreiro Oui Marc Mateu, tandis que de la part du Eibar, Gaizka garitano remplacé Edu Exposito, Quique, Gustavo Blanco, Ton Oui Miguel Atienza pour Sergio Alvarez, Franchu, Fran Sol, Antonio Cristian Oui Javier Munoz.

L’arbitre du duel a sorti deux cartons jaunes. Des deux équipes, Dani Escriche de l’équipe locale et Javier Munoz L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Après le début de la compétition, le Huesca affrontera le deuxième jour contre Carthagène dans son fief et le Eibar contre SD Ponferradina dans leur stade.

Fiche techniqueHuesca :Yoel Rodríguez, lvaro Tejero, Frederico Venancio, Anaitz Arbilla, Antonio Cristian, Corpas, Sergio Álvarez, Stoichkov, Javier Muñoz, Franchu et Fran SolEibar :Álvaro Fernandez, Julio Alberto Buffarini, Cristian Salvador, Jorge Pulido, Marc Mateu, Mikel Rico, Jaime Seoane, Kelechi Nwakali, Joaquín Muñoz, David Ferreiro et Dani EscricheStade:L’AlcorazButs:Joaquín Muñoz (1-0, min. 21) et Jaime Seoane (2-0, min. 68)