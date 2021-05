Huesca et Valladolid accompagnent Eibar en deuxième

22/05/2021 à 19:56 CEST

Valladolid et Huesca seront enfin les deux équipes qui accompagneront Eibar en deuxième division. L’équipe de Mendilibar était la seule des trois équipes à avoir atteint le dernier tour sans option restante, tandis que Sergio González et Pacheta ont dû gagner leurs matchs pour croire en leurs chances.

Aucun d’eux ne l’a fait. Valladolid a été dépassé par l’Atlético de Madrid après avoir pris de l’avance sur le tableau de bord grâce aux deux Óscar Plano au compteur. Ils avaient besoin d’un carambole pour se sauver, mais cela ne valait la peine que s’ils réussissaient d’abord un triomphe qui ne venait pas. Huesca avait plus un visage, qui n’avait besoin que de gagner pour se sauver. Il n’a pas pu le faire contre un Valence qui n’a rien joué.

Ainsi, la grande déception a été prise à Valladolid et Alto Aragonese, tandis que la grande joie est allée à Elche. L’équipe d’Alicante avait besoin de gagner et pour Huesca de ne pas le faire et ils ont rempli leur mission en battant l’Athletic Club 2-0.