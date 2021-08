Huesca gagne 2-0 dans son stade contre Carthagène

in

23/08/2021 à 00h02 CEST

Le Carthagène n’a pas réussi à l’emporter Huesca, qui s’est imposé 2-0 lors du duel disputé ce dimanche à L’Alcoraz. Le Huesca est venu à la rencontre avec un moral renforcé après avoir remporté une victoire 2-0 contre le Eibar. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Carthagène il a été battu par 1-3 lors du dernier match contre lequel il a joué Almería. Après le résultat obtenu, l’équipe locale est restée à la tête de la deuxième division, tandis que le Carthagène Il s’est classé vingt-deuxième à la fin du match.

Au cours de la première période du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

La deuxième partie de l’affrontement a commencé d’une excellente façon pour les Huesca, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but dans son propre but de Delmas à 53 minutes. L’équipe de Huesca s’est de nouveau jointe, augmentant le score grâce à un but de Jaime Seoane à la 73e minute, terminant ainsi le match sur un score final de 2-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Huesca de Ignace Ambriz soulagé Enzo Lombardo, Andreï Ratiu, Pedro Mosquée et Florian Miguel pour Kelechi Nwakali, Joaquin Muñoz, Mikel Rico et David Ferreiro, tandis que le technicien du Carthagène, Luis Miguel Carrion, a ordonné l’entrée de Alfredo Ortuño, Andy Kawaya, Alexandre Domingue, Antonito et Pablo Claveria Herráiz fournir Nacho gil, Berto Cayarga, Richard Boateng, Delmas et Sergio Tejera.

L’arbitre a donné un carton jaune à Jorge Pulido par l’équipe locale déjà Richard Boateng et Alex Gallar par l’équipe de Carthagène.

Avec ce résultat, le Huesca monte à six points et reste en position de promotion directe en première division et en Carthagène continue avec zéro point.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe de Huesca affrontera le Las Palmas et, pour sa part, le Carthagène le fera contre lui Real Saragosse.

Fiche techniqueHuesca :Andrés Fernández, Julio Alberto Buffarini, Jorge Pulido, Cristian Salvador, Marc Mateu, Kelechi Nwakali (Enzo Lombardo, min.62), Jaime Seoane, Mikel Rico (Pedro Mosquera, min.85), David Ferreiro (Florian Miguel, min.85) ), Joaquín Muñoz (Andrei Ratiu, min.72) et Dani EscricheCarthagène :Marc Martinez, Delmás (Antonito, min.78), Pedro Alcalá, David Andújar Jiménez, Antonio Luna, Álex Gallar, Richard Boateng (Alejandro Domingo, min.78), Sergio Tejera (Pablo Clavería Herráiz, min.78), Berto Cayarga (Andy Kawaya, min.64), Rubén Castro et Nacho Gil (Alfredo Ortuño, min.7)Stade:L’AlcorazButs:Delmás (1-0, min. 53) et Jaime Seoane (2-0, min. 73)