Huesca joue pour la vie et le Betis la Ligue Europa

16/05/2021 à 09h08 CEST

.

Huesca est présenté ce dimanche à Benito Villamarín avec l’intention de suivre la bonne ligne entreprise ces dernières semaines, qui l’a sorti des places de relégation, mais pour cela il doit gagner l’avant-dernier jour contre le Betis, un rival qu’il ne peut pas donner. lui installations car il est joué pour rester dans des positions de la Ligue Europa.

Si le jeu est important pour l’équipe de Huesca, quoi pourrait certifier la permanence en fonction des résultats de la journée, c’est aussi pour le sévillan dans son objectif de revenir à un tournoi continental, qu’il a disputé pour la dernière fois lors de la campagne 2018-19.

L’entraîneur des verdiblancos, le Chilien Manuel Pellegrini, a le gros de son effectif pour le match, puisque seuls le milieu de terrain ivoirien Paul Akouokou et l’ailier droit Martín Montoya souffrent de problèmes physiques, en plus des deux pertes à long terme, telles en tant que gardien Dani Martín et milieu de terrain Víctor Camarasa.

Pellegrini, qui n’a pas de pénalités, pourrait utiliser une équipe initiale similaire à celle qui a fait match nul jeudi à Eibar (1-1), même si le fait d’agir à domicile et que cette nomination intervient trois jours plus tard il peut aussi y avoir des rotations.

Dans ce cas, des joueurs comme la centrale algérienne Aïssa Mandi, l’arrière gauche Juan Miranda ou le milieu de terrain Sergio Canales, qui n’étaient pas partants au stade d’Ipurúa, pourraient revenir d’emblée face à Huesca.

La Huesca est revenue pour être accro à la permanence dans la catégorie dans la dernière journée avec son triomphe contre l’Athletic et grâce aussi à la défaite de Valladolid contre Villarreal, ce qui lui a permis de quitter la zone de relégation et de dépendre de lui-même avec deux matches à jouer pour la conclusion du championnat.

On s’attend à ce que le match soit plus compétitif que le précédent contre l’Athletic car deux équipes se font face qui ont un objectif à atteindre, même s’il est différent, car les Andalous veulent jouer en Europe la saison prochaine et les Altoaragoneses aspirent à rester en Premier.

Comme il n’y a pas de victimes pour sanctions ou blessures, l’entraîneur de l’équipe de l’Alto Aragonais, José Rojo “Pacheta” est très susceptible de répéter le même alignement que contre l’Athletic.

Alignements probables

Betis: Claudio Bravo; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodríguez, gardé; Diego Lainez, Fekir, Canales; et Borja Iglesias.

Huesca: Álvaro Fernández; Maffeo, Pulido, Siovas, Vavro, Javi Galán; Seoane, Mikel Rico, Ferreiro; Sandro et Rafa Mir.

Arbitre: Pablo González Fuertes (Comité asturien).

Stade: Benito Villamarín.

Heure: 18h30.