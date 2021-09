Huesca obtient les trois points après avoir gagné 0-2 contre la Real Sociedad B

24/09/2021 à 22h00 CEST

Les Huesca a remporté le Réel 0-2 lors du duel disputé ce vendredi au Installations de Zubieta. La Real Sociedad B Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel tenu contre le Real Saragosse. Du côté des visiteurs, le Huesca a dû se contenter d’un nul contre lui CF Fuenlabrada. Après le match, l’équipe de Saint-Sébastien est dix-neuvième à la fin du match, tandis que le Huesca est cinquième.

Le match a commencé de manière favorable pour l’équipe de Huesca, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Isidro Pitta à 17 minutes, terminant ainsi la première mi-temps sur le score de 0-1.

Après la pause, en deuxième période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a accru son avantage grâce à un nouveau but de Isidro Pitta, réalisant ainsi un doublé au bord de la fin, dans le 90, terminant le match avec un résultat de 0-2 à la lumière.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. De la part du Réel ils sont entrés du banc Jon Karrikaburu, Dany, Iker Kortajarena, Jokin Gabilondo et Ander Zoilo remplacement Javier Marton, Aritz aldasoro, Ander Martin, Roberto López et Jon Magunacelaya, tandis que les changements par le Huesca Ils étaient Pedro Mosquée, Mikel Rico, Julio Alberto Buffarini, Joaquin Muñoz et Florian Miguel, qui est entré par Jean Charles, Kelechi Nwakali, David Ferreiro, Andreï Ratiu et Dani Escriche.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs d’un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Jon Ander Olasagasti, de la Réel et quatre à Kelechi Nwakali, Jorge Pulido, Jaime Seoane et Joaquin Muñoz du Huesca.

Avec ce résultat, le Réel reste avec six points et le Huesca ça monte jusqu’à 10 points.

Le lendemain, l’équipe de Xabi Alonso affrontera Alcorcon, Pendant ce temps, il Huesca d’Ignacio Ambriz sera mesuré par rapport Ténérife.

Fiche techniqueReal Sociedad B :Gaizka Ayesa Burgui, Aritz Aranbarri, Jon Ander Olasagasti, Peter Pokorny, Jeremy Blasco, Xeber Alkain, Aritz Aldasoro (Dani, min.70), Roberto López (Jokin Gabilondo, min.83), Jon Magunacelaya (Ander Zoilo, min.83) ), Ander Martin (Iker Kortajarena, min.83) et Javier Marton (Jon Karrikaburu, min.56)Huesca :Andrés Fernández, Andrei Ratiu (Joaquín Muñoz, min.79), Ignasi Miquel, Jorge Pulido, Marc Mateu, Jaime Seoane, Kelechi Nwakali (Mikel Rico, min.70), Juan Carlos (Pedro Mosquera, min.58), Dani Escriche (Florian Miguel, min.79), Isidro Pitta et David Ferreiro (Julio Alberto Buffarini, min.79)Stade:Installations de ZubietaButs:Isidro Pitta (0-1, min. 17) et Isidro Pitta (0-2, min. 90)