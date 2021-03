Huesca prépare la visite à Barcelone avec presque toute l’équipe

10 mars 2021 à 16:19 CET

EFE

Huesca est retourné au travail ce mercredi avec presque toute l’équipe pour commencer à préparer le match de lundi prochain au Camp Nou contre le FC Barcelone.

L’équipe Alto Aragonese, après s’être reposée mardi, s’est exercée avec l’absence de Gaston Silva, qui est blessé, bien que les deux Pedro Mosquera comme le portugais Luisinho ne vous entraînez pas au même rythme que leurs pairs et avec l’inconfort physique « Sandro » Ramírez il continue de souffrir et dont il ne s’est pas complètement remis.

L’équipe est revenue au travail en essayant de se remettre émotionnellement des revers causés par la défaite à domicile contre le Celta, qui a stoppé les aspirations que l’équipe de Huesca devait ajouter les trois points, au moins pour quitter la dernière position du tableau.

Après la séance de travail, le dos droit Pablo Maffeo Il a souligné que malgré la défaite contre l’équipe galicienne, le moral de l’équipe est intact.

« Nous allons corriger les erreurs et tout faire, comme nous le faisons toujours », a-t-il assuré. Maffeo.

Le défenseur a apprécié l’attitude qu’ils avaient montrée en 3-4 contre le Celta: « Je pense que l’équipe a eu du mal et s’est relevée plusieurs fois après avoir reçu des coups. On se retrouve avec ça, mais on sait qu’on doit améliorer les choses. »

Il a également assuré qu’il ne donne pas beaucoup de tours à la position qu’ils occupent dans le tableau, bas, convaincu qu’ils vont sortir de cette zone du classement car il y a encore douze matchs qui, à son avis, « sont beaucoup ».

Maffeo Il a également évoqué son moment actuel et ses performances en tant que joueur dans le groupe, avec le nouveau système de jeu: « en tant que couloir je me sens bien, j’ai beaucoup plus de liberté offensive. L’équipe s’est bien adaptée au changement et nous avons plus d’arrivée et plus coincé, avec plus de centres. J’espère grandir encore plus parce que vous ne pouvez jamais vous installer, mais je vais bien, je me sens bien, et tout ce qui aide l’équipe va bien. «