Huétor Tájar reçoit Torremolinos

01/05/2021 à 18:22 CEST

Dimanche prochain à 18h00 se jouera le match de la deuxième phase de la troisième division qui affrontera le Huetor Tájar et à Torremolinos dans le Miguel Moranto municipal.

le Huetor Tájar Il vient au cinquième match avec l’intention d’améliorer sa performance dans la compétition après avoir dessiné le dernier match joué contre le À. Malagueño. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné dans aucun des quatre matches disputés jusqu’à présent dans la deuxième phase de la troisième division, avec 32 buts marqués contre 33 encaissés.

Du côté des visiteurs, le Torremolinos a réussi à vaincre le Huetor Vega 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Amaya, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le fief de la Huetor Tájar. À ce jour, sur les quatre matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté deux avec un solde de 29 buts marqués contre 22 concédés.

En référence aux résultats en tant que local, le Huetor Tájar ils ont été battus deux fois en deux matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe dans les matchs à domicile et donnent à leur tour de l’espoir aux visiteurs. À la maison, le Torremolinos il a un bilan d’une victoire et une défaite en deux matchs joués, ce qui fait de lui un rival avec de bonnes performances en tant qu’outsider.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Huetor TájarEn fait, les chiffres montrent deux victoires et une défaite pour l’équipe à domicile. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté deux matchs de suite à domicile contre le Torremolinos. La dernière fois qu’ils ont joué au Huetor Tájar et le Torremolinos Dans cette compétition, c’était en janvier 2019 et le match s’est conclu sur un 4-1 pour les locaux.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par cinq points en faveur de la Torremolinos. Les locaux arrivent au meeting en cinquième position et avec 30 points dans le casier. De son côté, l’équipe visiteuse est deuxième avec 35 points.