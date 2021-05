Huétor Tájar triomphe après avoir battu 0-3 au stade Alhaurín De La Torre

10/05/2021 à 10:38 CEST

le Alhaurin De La Torre et le Huetor Tájar Ils ont terminé leur participation à la deuxième phase de la troisième division avec un résultat de 0-3 et une victoire pour l’équipe de Hueteño. le Alhaurin De La Torre est venu à la réunion avec des esprits renforcés après avoir remporté la victoire par 1-4 contre le Huetor Vega. De la part de l’équipe visiteuse, le Huetor Tájar il a été battu 0-3 dans le dernier match qu’il a joué contre le Torremolinos. Après le match, l’équipe Alhaurino est quatrième, tandis que le Huetor Tájar Il est cinquième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe Hueteño, qui a débuté dans le Les sources à travers un objectif de Esteban à la 13e minute. Huetor Tájar, qui a augmenté les différences établissant 0-2 grâce à un peu de Sergio juste avant le coup de sifflet final, précisément à 40 ans, concluant la première mi-temps avec le résultat 0-2.

Après la mi-temps du match, dans la seconde mi-temps est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a augmenté son compte de score par rapport à son adversaire avec un but de Manu daza à la minute 77. Enfin, le duel s’est terminé par un 0-3 dans la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Alhaurin De La Torre a donné accès à Ito, Sucette, Fabri, Kike Morales Oui Jose Manuel pour Seck, Santi, Darius, Fran Miranda Oui Hugo Lancet, Pendant ce temps, il Huetor Tájar a donné accès à Manu Castillo Oui Alberto pour Esteban Oui Manu daza.

L’arbitre a averti Raul Fernandez par le Alhaurin De La Torre déjà Faliti par l’équipe Hueteño.

Avec ce résultat, le Alhaurin De La Torre il obtient 31 points et le Huetor Tájar obtient 33 points après avoir remporté le match.

Fiche techniqueAlhaurín De La Torre:Barea, Raul Fernandez, Castillo, Hugo Lanceta (Jose Manuel, min.74), Pintos, Darío (Fabri, min.65), Fran Miranda (Kike Morales, min.65), Apoño, Santi (Pirulo, min.46) , Robert et Seck (Ito, min.46)Huétor Tájar:Fidel, Alberto Lopez, David, Esteban (Manu Castillo, min.76), Raul Castro, Alonso, Manu Daza (Alberto, min.80), Dani Carrillo, Mario, Sergio et FalitiStade:Les sourcesButs:Esteban (0-1, min.13), Sergio (0-2, min.40) et Manu Daza (0-3, min.77)