Huey Haha, comédien de TikTok, décédé à 22 ans

La star montante de TikTok, Huey Haha, est décédée. Le comédien bien-aimé, qui avait également de nombreux abonnés Instagram et YouTube, est décédé lundi à 22 ans, a confirmé mercredi un message partagé sur son compte Instagram, ajoutant qu' »il aimait et appréciait chacun de ses supporters ». Pour le moment, aucune cause de décès n’a été publiée pour Huey.

Le décès de la star de TikTok a également été confirmé par son ami, Coby Jdn, qui a partagé une galerie d’images sur les réseaux sociaux alors qu’il écrivait, « pour dire RIP mais c’est le plus douloureux ». Coby a ajouté: « Nous avons toujours détesté la comédie parce que tout ce que les gens voient, ce sont des rires, pas ce que nous avions fait ou traversé. Ils ont déjà pris le plaisir de la comédie mais maintenant ce ne sera plus pareil sans toi. Nous t’aimons frère à voir dans l’avenir. »

Le comédien et influenceur de 22 ans était basé à Stockton, en Californie, et avait construit un public sur TikTok, YouTube et Instagram au moment de son décès. Il avait plus de 290.000 adeptes sur Instagram et 448000 sur YouTube, où il a reçu plus de 133 millions de vues sur la plate-forme. Une vidéo de lui « essayant de combattre le mauvais gars » a attiré plus de 27 millions de vues. Sur TikTok, les vidéos courtes de Huey ont reçu jusqu’à 4,5 millions de vues. Huey était aussi un père à sa fille âgée de 2 ans princesse, un rôle qu’il se vantait de dans une vidéo incluse dans le poste de Coby.

« C’est juste génial mec, comme, j’aime tellement ça. J’aime ça quand je rentre à la maison et puis ma fille, elle vient juste de courir à la porte et elle crie juste comme » ahhhh! » et puis elle tourne en rond et elle revient et elle me serre dans ses bras. C’est comme la meilleure sensation, mon frère », a-t-il déclaré. « Vous ne comprenez pas vraiment, comme la paternité, jusqu’à ce que vous y soyez. C’est vraiment vrai. »

Au milieu de son décès, Coby a organisé une campagne GoFundMe pour collecter des fonds pour ses frais funéraires et pour sa fille. La campagne, qui a dépassé son objectif initial de 15 000 $ et se situe actuellement à un peu plus de 32 000 $, est devenue un lieu où de nombreux fans de Heuy rendent hommage au créateur de contenu. Dans un commentaire, quelqu’un louangé Huey comme « un individu vraiment talentueux et avait un vrai talent pour la comédie. Vidéos me avaient toujours en train de mourir. » Quelqu’un d’autre a commenté: « RIP Huey, j’ai toujours aimé tes sketchs et ça m’a toujours fait rire. Je ne vais pas mentir, tu étais le comédien asiatique le plus drôle que je connaisse avec un humour rare, dont les médias principaux avaient besoin. »