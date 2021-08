Huey Long indigne d’admiration de gauche ou de droite ⋆ 10z viral

Un populiste en smoking — Huey P. Long de Louisiane, le « Kingfish » — en 1935 (Harris & Ewing / Library of Congress)

L’homme politique louisianais est indigne de l’admiration qu’il reçoit de la gauche – et, de plus en plus, de la droite.

Près d’un siècle après sa mort, le Kingfish fait son grand retour. Les fans de feu Huey P. Long, homme politique louisianais, peuvent être trouvés à travers le clivage partisan, avec des conservateurs populistes et des démocrates socialistes embrassant son message d’égalité économique sous la bannière de “Chaque homme est un roi”. Ces jours-ci, il est même un personnage vedette dans Hearts of Iron 4, un jeu de guerre informatique, et il a développé un culte parmi les joueurs.

Des preuves de la résurrection culturelle particulière de Long peuvent être trouvées à gauche chez les défenseurs du revenu universel tels que Andrew Yang et les législateurs manifestement socialistes tels que Bernie Sanders. Il suffit d’échanger “Partagez la richesse” contre des chèques de 1 000 $ et de vous venger de Standard Oil pour avoir ciblé “des millionnaires et des milliardaires”, et le Kingfish revit.

Chez les démocrates et l’intelligentsia de gauche, il fallait s’y attendre. Ils aspirent à un retour à l’ère de Long et FDR, une époque de grands programmes sociaux et d’une plus grande parité économique. (Presque tout le monde étant pauvre rend les choses misérables mais égales.) Mais les conservateurs tentés par l’attrait de la nostalgie du populisme feraient bien de choisir différents héros à imiter – et de reconsidérer complètement leur politique.

Dans une chronique de mai pour American Greatness, l’écrivain Pedro Gonzales a parlé de Long avec poésie, ordonnant aux conservateurs d’aujourd’hui de s’approprier son «plan» politique. Le Kingfish, a affirmé Gonzales, “était en fait ce que Donald Trump prétendait être” – un combattant réussi pour l’homme du commun. Venant de l’un des points de vente les plus centrés sur Trump à droite, c’était une affirmation révélatrice.

Dans son hagiographie de Long, Gonzales laisse entendre que l’homme politique s’est battu pour la classe ouvrière parce que son éducation « pauvre en blanc » lui a permis de comprendre la souffrance humaine. Mais, dans le véritable esprit d’une bonne arnaque, la trame de fond que Long a racontée sur lui-même – et les apologistes de Long le disent encore aujourd’hui – est un mensonge. Bien qu’en campagne électorale, il ait amené les électeurs à croire qu’il avait été élevé dans la pauvreté dans une cabane en rondins, il est en fait né dans une famille aisée qui vivait dans un vaste domaine du nord de la Louisiane. Tout au long d’un âge adulte passé dans la vie publique, Long déplorait devant les foules qu’il était aussi pauvre qu’eux, même s’il vivait généreusement avec le sou du contribuable, se livrant à ses penchants pour les vêtements extravagants, les maisons de luxe, l’alcool et la gastronomie.

Comme tant de politiciens populistes, Long s’est levé en s’emparant du pouvoir par des moyens corrompus et violents. Des opposants politiques ont disparu et certains ont failli être tués. Ceux qui ont le courage de parler contre lui ou contre sa politique ont vu leurs familles menacées et leurs moyens de subsistance détruits. Les postes dans la fonction publique à tous les niveaux du gouvernement de l’État n’étaient disponibles que pour ceux qui le soutenaient verbalement, laissant les travailleurs potentiels avec peu de choix politiques pendant la pire dépression du pays. Ceux qui avaient la chance d’avoir des emplois au gouvernement surveillés semaine après semaine alors que des pourcentages de leurs chèques de paie étaient automatiquement envoyés à la tristement célèbre «boîte à déduction» de Long pour financer ses ambitions politiques. Lorsque les journaux ont refusé d’imprimer la propagande de Long, il a demandé à la législature d’établir une imprimerie d’État qui pourrait leur refuser le statut d’« imprimeur officiel », et a lancé son propre journal.

Tout au long de son temps en politique, Long se considérait clairement comme en dehors et au-dessus de la loi. Il a déclaré un jour : « Je suis la Constitution maintenant », signalant à quiconque osait l’interroger qu’il était trop puissant pour être apprivoisé par les lois, l’éthique ou même les bonnes manières. Il s’est nommé avocat en chef de l’État, touchant un salaire supplémentaire pour avoir représenté la Louisiane devant les tribunaux. Il a nommé des copains aux rôles financés par les contribuables qu’il a créés, tout en éliminant sommairement les responsables gouvernementaux anti-Long ou Long-agnostiques de leurs postes. Il a intimidé la législature de l’État, souvent avec des serments de loyauté soutenus par des pots-de-vin et des menaces, pour qu’elle adopte la législation souhaitée sans même la lire ou la débattre. Et à tout hasard, la législature n’approuverait pas ses projets de construction, Long ordonnerait simplement le début de la construction, ce qu’elle fit ensuite.

Au cours de son mandat de gouverneur, Long a pratiquement éliminé la gouvernance locale, car les responsables municipaux et paroissiaux ont été contraints de se rendre à Baton Rouge pour mendier un soutien financier pour leurs projets communautaires. Il a dépouillé les dirigeants locaux de la majeure partie de leur autorité, avec des punitions spéciales imposées au maire de la Nouvelle-Orléans, qu’il en voulait profondément.

Le Kingfish n’a pas caché qu’il recherchait un contrôle total, se vantant souvent ouvertement de son succès à centraliser tout le gouvernement de la Louisiane sous son commandement. Même après avoir quitté le poste de gouverneur du Sénat américain, il conservait toujours une autorité totale sur la législature de l’État, car lui ou l’un de ses hommes de main surveillait et dirigeait les activités quotidiennes dans les chambres. Au cours de ses premières années à Washington, les aspirations nationales de Long se sont développées et il était considéré comme un adversaire redoutable du président Roosevelt, désireux de pousser le Parti démocrate plus à gauche et le pays dans une direction encore plus populiste. Pourtant, il a gardé un œil attentif sur le régime tyrannique qu’il avait établi chez lui.

Malgré les preuves accablantes des maux du règne de Long, les Longites d’aujourd’hui, à gauche comme à droite, semblent trop désireux de le dépeindre comme un simple politicien excentrique du « bon vieux temps ». Pour eux, la leçon de la carrière de Long est qu’une approche impitoyable de la politique peut être efficace pour réaliser de grandes choses pour le petit gars. Ils soulignent l’agression de Long envers la « classe dirigeante », même s’il était le dirigeant le plus pompeux et le plus vicieux de tous, comme preuve que les politiciens qui défendent la cause de l’homme ordinaire récolteront de grandes récompenses politiques.

Dans des temps plus heureux, la plupart des conservateurs trouveraient un tel instinct repoussant et contraire à la croyance des Américains en la justice et l’équité en vertu de la loi. Maintenant, un contingent croissant de populistes semble trouver que la tactique de Long mérite d’être célébrée et reproduite. Dans American Greatness, Gonzales a soutenu que la droite devrait « embrasser [Long’s] méthode, sa fougue, sa volonté de se battre salement contre des élites corrompues qui ne crient pour la civilité et le constitutionnalisme que lorsqu’elles sont en train de perdre.

Ceux qui sont convaincus que les moyens dépravés de Long justifiaient ses fins ne pouvaient pas être plus faux. L’héritage abyssal de Long est celui d’un tyran qui a passé sa carrière à faire plier le gouvernement pour atteindre ses objectifs corrompus et préparer des générations de porte-drapeaux populistes.

La Louisiane est riche en ressources naturelles. Il maintient l’un des ports les plus importants du monde. Elle bénéficie d’un secteur agricole dynamique. Il propose des divertissements de classe mondiale, des merveilles de la faune et une histoire fière et unique. Pourtant, même aujourd’hui, il se classe au bas ou près du bas de tous les États selon la plupart des mesures de qualité de vie.

US News and World Report le classe au dernier rang des 50 États. Il classe la Louisiane 46e dans les soins de santé, 48e dans l’éducation, 47e dans l’économie, 47e dans les infrastructures, 48e en opportunité, 42e en stabilité fiscale et 50e en crime et services correctionnels. Les Louisianais, en particulier les jeunes professionnels, fuient l’État, et une étude récente l’a placé au 44e rang du pays pour l’émigration. Dix-neuf pour cent des Louisianais languissent au seuil ou en dessous du seuil de pauvreté, dont 27 pour cent des enfants. La violence est hors de contrôle. Les emplois, même dans les secteurs traditionnellement forts de la fabrication de produits chimiques et de l’énergie de l’État, disparaissent.

Il y a des États avec beaucoup moins d’actifs qui fonctionnent bien mieux que la Louisiane. La source des luttes de l’État est une culture politique façonnée par Huey Long. Une analyse réalisée en 2015 par FiveThirtyEight a révélé que la Louisiane restait l’État le plus corrompu d’Amérique. Des systèmes de longue date qui lient efficacement les mains de la législature de l’État et rendent inutiles les fonctionnaires des gouvernements locaux sont toujours en place. Il y a peu d’efforts pour diversifier l’économie de l’État, les politiciens se concentrant plutôt sur la sélection des gagnants et des perdants politiques, et les Louisianais instruits quittent l’État pour de meilleures opportunités à Houston, Atlanta et ailleurs. Les routes et les ponts étincelants érigés depuis longtemps se sont depuis longtemps délabrés, et les Louisianais se retrouvent à la place avec des infrastructures plus caractéristiques du tiers-monde que des États-Unis.

Malgré toutes ses promesses populistes, la réalité de vivre sous Long était douloureuse et les dommages qu’il a causés à la Louisiane n’ont jamais été entièrement réparés. Pendant son temps en politique, il a blessé beaucoup de gens, érodé d’importantes institutions civiques et adopté des politiques qui, encore aujourd’hui, laissent les Louisianais loin derrière. Il a également normalisé un modèle politique particulièrement corrompu et malhonnête qui serait suivi avec grand succès par, entre autres, Edwin Edwards, récemment décédé, qui a purgé une peine dans une prison fédérale après le dernier de ses quatre mandats de gouverneur. Long n’était pas simplement une caricature d’une ère politique révolue, un homme ordinaire au discours dur prêt à brandir le marteau de la justice contre les cupides et les cruels. C’était un escroc égoïste, un politicien de carrière dont les idéaux et les politiques progressistes ont retardé son État pendant près d’un siècle. Ni lui ni ses méthodes ne sont dignes d’admiration ou de reproduction, en particulier par les conservateurs qui devraient avoir suffisamment d’éthique et de sens pour mieux savoir.