Huggies lance une nouvelle campagne de sensibilisation

Huggies, la marque sous l’égide de Kimberly-Clark, a lancé sa nouvelle campagne de sensibilisation pour souligner l’importance du coton biologique comme ingrédient dans Huggies Nature Care. Alors que les parents s’orientent de plus en plus vers des alternatives biologiques pour leurs enfants, la marque souhaite donner aux parents des connaissances tout en renforçant leur confiance dans les choix qu’ils font pour leurs bébés. Le film numérique sera soutenu par une solide campagne sur les réseaux sociaux, a indiqué la marque dans un communiqué.

« En tant que marque, nous nous sommes toujours efforcés d’être un partenaire parental de confiance pour nos consommateurs, en gardant leurs besoins évolutifs au cœur de notre stratégie. Cette nouvelle campagne est une nouvelle tentative de notre part pour assurer aux nouveaux parents qu’ils prennent la bonne décision en choisissant Huggies Nature Care, qui est conçu pour une protection douce, avec l’ingrédient naturel – du coton biologique et sans ajouts désagréables », Saakshi Verma Menon, directeur marketing, Kimberly – Clark India, a déclaré.

« Avec notre engagement à offrir le plus grand confort aux bébés et un soutien inconditionnel aux nouveaux parents, nous continuons à accélérer notre wagon d’innovation pour être à la pointe des soins pour bébés. Cette campagne réitère l’objectif de l’entreprise de promouvoir de meilleurs soins, ce qui reste la priorité numéro un dans toutes nos variantes de produits », a ajouté Menon.

Selon Sukesh Nayak, directeur de la création, Ogilvy India, Huggies s’est toujours efforcé d’apporter une différence positive dans la vie des consommateurs en leur donnant non seulement des choix mais aussi des connaissances et cette campagne n’est pas différente. La marque présente la puissance du coton biologique, en tant que constituant important de sa dernière offre Huggies Nature Care, aidant davantage les nouveaux parents à prendre une décision éclairée au milieu du flot de produits qui inonde le marché, a ajouté Nayak.

