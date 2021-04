Hugh Grant “ lorgne pour le rôle de Sex And The City de Sarah Jessica Parker ” ⋆ .

Hugh serait “ boisé ” pour un rôle dans le redémarrage (Photo: Tobias Schwarz / . via .)

Hugh Grant serait “ lorgné ” pour un rôle dans le prochain redémarrage de Sex and The City.

Son amie et ancienne co-star Sarah Jessica Parker aurait tenté d’inscrire Hugh pour un rôle dans la nouvelle série And Just Like That …

L’acteur serait “ en haut de la liste de HBO ” pour jouer dans la série selon le Mirror.

Une source a déclaré: “ Sarah Jessica a en tête qu’elle a besoin d’une grande – et je veux dire d’une grande – star masculine dans l’ensemble de réunion SATC pour aider à atténuer l’absence de Kim [Cattrall] et le rôle potentiellement diminué avec Chris Noth, dont l’accord de retour n’est pas encore conclu et dont le rôle exact est encore en cours de détermination.

“ Au sommet de la liste de souhaits de SJP et HBO Max pour rejoindre la série se trouve Hugh Grant, qui aime la série et a passé un bon moment à travailler avec Sarah Jessica dans le passé, et avec HBO l’année dernière sur son énorme succès The Undoing. ”

Ils ont ajouté: “ Et l’argent est là pour faire venir Hugh et lui payer l’intégralité de son fret. ”

Le redémarrage de Sex and The City entrera en production cette année (Photo: New Line / Kobal / REX)

Hugh a précédemment joué avec Sarah dans le thriller des années 90 Extreme Measures et a continué à apparaître ensemble dans la comédie romantique de 2009 Avez-vous entendu parler des Morgans?.

La nouvelle série se prépare à revenir sans la star de Samantha Jones, Kim, avec de nouveaux épisodes entrant en production cette année.

Le casting reste à confirmer, même si Sarah sera rejointe par les co-stars Kristin Davis et Cynthia Nixon.

Sarah a également récemment jeté le doute sur le retour de John Corbett pour le réveil de Sex and the City après avoir déclaré qu’il l’était.

Plus: Sex and the City



Il y a beaucoup de spéculations sur le fait que Chris Noth pourrait également revenir dans la peau de M. Big. Plus tôt cette année, Chris a donné aux fans l’espoir que Big pourrait revenir au petit écran, l’acteur écrivant sur Instagram: “ Tout change – y compris les annonces dans les haillons. ”

Metro.co.uk a contacté les représentants de Hugh Grant et HBO pour obtenir leurs commentaires

Vous avez une histoire?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre des trucs. J’adore avoir de vos nouvelles.



PLUS: Les lapins se battent comme Hugh Grant et Colin Firth dans Bridget Jones dans la nouvelle série Apple



PLUS: Sarah Jessica Parker jette un doute sur le retour d’Aidan à la renaissance de Sex and the City





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();