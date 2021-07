Hugh Jackman a cassé Internet en taquinant l’arrivée de Wolverine dans les films Marvel

Les fans de Marvel sont sur le point de vivre une semaine MCU pas comme les autres. L’épisode 5 de Loki débute mercredi, et c’est censé être encore plus excitant que ce dont nous avons été témoins la semaine dernière. Black Widow sera ensuite lancé vendredi, nous apportant le premier film MCU Phase 4, bien que 14 mois plus tard que prévu. Nous allons voir plus de semaines comme celle-ci alors que Marvel et Disney continuent de lancer de nouvelles émissions de télévision et des films qui se chevauchent. Mais la semaine s’est encore améliorée avec le teaser parfait de Wolverine MCU de Hugh Jackman qui a brisé Internet.

Meilleure offre du jour Le plus récent thermostat Nest vient d’atteindre un nouveau prix bas historique sur Amazon – 12 $ de moins que Prime Day ! Prix : 130 $, maintenant 87,99 $ ! Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Prélude

Tous les films de Wolverine n’étaient pas aussi géniaux, mais cela ne change rien au fait que Jackman a offert au public une performance emblématique de Wolverine. Nous avons vu le super-héros bien-aimé des X-Men dans plusieurs images de Wolverine et X-Men. Puis Jackman a annoncé que Logan serait sa dernière fois à jouer à Wolverine.

Tout cela était bien avant que Disney n’achète Fox. L’acquisition a ramené les droits X-Men à Marvel. Et Kevin Feige a confirmé en 2019 que le studio intégrerait les mutants dans le MCU. L’accord avec Fox a également apporté les droits de Fantastic Four et Deadpool dans le giron. Mais Marvel n’a jamais annoncé de plans de films X-Men clairs. Il n’a pas non plus choisi qui que ce soit pour le redémarrage inévitable de X-Men.

Rejoindre les Vengeurs

Le nom de Hugh Jackman a commencé à apparaître dans diverses rumeurs liées aux Avengers, beaucoup affirmant que l’acteur pourrait reprendre son rôle de Wolverine pour le MCU. Les dernières rumeurs remontent à la fin de 2020 lorsque des rapports ont affirmé que le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, voulait que Jackman revienne en tant que Wolverine. Certains ont déclaré que les premières discussions entre les deux parties ont déjà eu lieu.

L’acteur lui-même a admis en février 2017 qu’il aimerait rejoindre les Avengers en tant que Wolverine. “Les Avengers s’avéreraient trop difficiles à refuser”, a déclaré Jackman à l’époque. “Parce que j’aime toujours l’idée de lui [Wolverine] dans cette dynamique, avec Hulk évidemment, avec Iron Man, mais il y a beaucoup de gens plus intelligents avec des MBA qui ne peuvent pas comprendre cela [laughter]. On ne sait jamais. Pour le moment, honnêtement, si je les avais vraiment là, je n’aurais probablement pas dit que c’était la dernière [about Logan]. J’ai juste l’impression que c’est le bon moment [to leave the character]. “

Jackman ne serait que l’un des camées massifs que Feige aurait pu prévoir pour le MCU à l’avenir, avec un accent particulier sur Doctor Strange de l’année prochaine dans le multivers de la folie. C’est l’un des films les plus excitants de la phase 4, et le film est généralement associé à toutes sortes de rumeurs de camées folles.

Le carcajou de Hugh Jackman

Même sans toutes ces rumeurs, les fans voyant les images suivantes sur l’Instagram de l’acteur sauraient exactement ce que tout cela signifie. Et ils ont été submergés par la joie pure.

🚨 Hugh Jackman, ancien acteur de #Wolverine dans la franchise #XMen, vient de poster ceci sur son Instagram…. pic.twitter.com/wsjSQQpTWp – Fuites sur grand écran (@bigscreenleaks) 5 juillet 2021

Jackman a posté deux photos qui montrent très clairement ce qui se passe. Le bon vieux Hugh pourrait négocier un retour de Wolverine pour le MCU.

Sur la première photo, nous avons une image conceptuelle de Wolverine. On peut voir une main avec trois griffes emblématiques en adamantium. La deuxième image montre le patron de Marvel Kevin Feige et Hugh Jacman souriant côte à côte. C’est la deuxième photo qui a vraiment déchaîné les fans.

C’est le genre de contenu lié au MCU qui fera flipper les fans. Qu’est-ce que tout cela veut dire? Hugh revient-il dans le rôle ? Quand verrons-nous Jackman’s Wolverine? Feige a-t-il conclu un accord avec le «vieux» acteur X-Men?

Nous n’avons aucun moyen de répondre à aucune de ces questions. Peut-être que Jackman ne fait que troller les fans, sachant que nous réagirons tous de manière excessive et lirons beaucoup trop de choses dans ces images sur son histoire Instagram. Mais c’est tout un marketing brillant qui fera parler tout le monde.

Quels que soient les plans de Feige pour le personnage bien-aimé des X-Men, il est indéniable que nous aimerions voir Jackman rejoindre une version des Avengers, peu importe à quel point son rôle peut être limité.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock… au prix le plus bas depuis le Prime Day ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission