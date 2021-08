Hugh Jackman a eu une plus grande réunion de showman avec Rebecca Ferguson pour se souvenir, avec un changement majeur

in

Ce week-end, Hugh Jackman et Rebecca Ferguson co-vedette ensemble dans le nouveau film Reminiscence. Le film est un drame lourd avec de forts éléments de science-fiction, ce qui est loin de la dernière fois que les deux ont joué ensemble, la comédie musicale pop The Greatest Showman. Et bien qu’il ne s’agisse pas d’une comédie musicale, le nouveau film inclut le chant. Bien que cette fois, c’est Rebecca Ferguson qui doit tout faire plutôt que Hugh Jackman, ce qui convient parfaitement à l’acteur. Découvrez sa réponse lorsqu’il a parlé à CinemaBlend du changement de rôle dans la vidéo ci-dessus.