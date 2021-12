Hugh Jackman annonce qu’il a le Covid-19

« Mais je vais bien et je vais faire tout ce que je peux pour m’améliorer dès que possible. Et dès que ce sera autorisé, je retournerai à The Winter Garden », a exprimé l’interprète australien, qui ne pourra jouer dans la pièce de Broadway « The Music Man » qu’à sa convalescence.

Dans la vidéo, Hugh porte un masque tout en s’adressant à ses 14,6 millions de followers. « S’il vous plaît, restez en sécurité », a ajouté l’artiste dans son message.

Hugh Jackman joue actuellement dans la pièce The Music Man au Winter Garden Theatre de New York aux côtés de l’actrice Sutton Foster. Cependant, avant une représentation du réveillon de Noël, Foster, 46 ans, a été testé positif et n’a pas pu se produire ce soir-là à Broadway.