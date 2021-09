Hugh Jackman appelle en plaisantant Blake Lively un “saint” pour avoir épousé Ryan Reynolds

in

Hugh Jackman a fait l’éloge de la dernière entreprise commerciale de Blave Lively sur Instagram, mais non sans jeter une pique à son mari Ryan Reynolds.

Jackman et Reynolds ont enduré de nombreux combats légers en tant qu’adversaires publics sur les réseaux sociaux dans une querelle qui dure depuis des années maintenant, avec pour prémisse ce dernier interprète essayant désespérément de convaincre la star de la franchise “X-Men” de le rejoindre. dans un prochain projet “Deadpool”.

“Nous aimons chaque saveur, certains d’entre nous l’aiment même avec un petit pincement ajouté. Mais plus important encore, nous aimons la femme qui l’a créé, Blake Lively. Vous êtes unique, Blake”, a déclaré Jackman dans une vidéo Instagram qu’il a publiée pour soutenir la nouvelle gamme de mélangeurs pétillants sans alcool de Lively, Betty Buzz.

“Tu es juste amusant. Tu es créatif. Tu es ensoleillé sept jours sur sept. Et tu es un saint pour avoir épousé l’homme. Désolé, pas désolé.”

HUGH JACKMAN SUR LE TRAÎNEMENT CONSTANT DE RYAN REYNOLDS: “ÇA DEVRAIT ÊTRE UN SPORT”

Hugh Jackman, à gauche, a confié à Fox News son amour de longue date pour la pêche à la traîne avec Ryan Reynolds, ajoutant que cela “devrait être un sport olympique”.

“Cela ne faisait pas partie de l’accord lorsque j’ai acheté cette vidéo sur Cameo”, a répondu Reynolds en plaisantant dans les commentaires.

Lively a également participé à la fête.

“@thehughjackman, je pense que nous pouvons tous convenir que le meilleur trait de @vancityreynolds est vous, moi et Deb [Jackman’s wife]” a-t-elle écrit dans ses stories Instagram.

Jackman avait précédemment expliqué que la querelle avait commencé lorsqu’il avait rencontré Reynolds sur le tournage de “X-Men Origins: Wolverine”. À l’époque, Reynolds venait d’épouser l’amie de Jackman, Scarlett Johansson.

“Je l’ai rencontré à nouveau sur ‘Wolverine’ et j’avais l’habitude de le battre parce que j’étais très proche de Scarlett [Johansson], et Scarlett venait d’épouser Ryan, alors quand il est arrivé sur le plateau, je me suis dit: “Hé, tu ferais mieux d’être sur ton meilleur comportement ici, mon pote, parce que je regarde””, a expliqué Jackman en avril 2020.

