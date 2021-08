Bien sûr, X-Men ne serait pas le premier film à être découpé et recoupé avant sa sortie finale. Mais d’après le récit de Hugh Jackman, certaines scènes et personnages importants ont été laissés sur le sol de la salle de montage. Malheureusement, couper autant de séquences aurait pu combler des trous dans l’intrigue et des moments inexpliqués du premier film. Peut-être que certains moments et personnages ont été plus étoffés dans la coupe originale.