Hugh Jackman du plus grand showman a déjà vu dans les hauteurs, partage ses réflexions honnêtes sur le prochain film musical

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Hugh Jackman a eu une longue carrière dans le cinéma, son nom étant synonyme d’années passées à jouer Wolverine dans les films X-Men. Mais les racines de Jackman sont dans le théâtre musical, avec des films comme Les Misérables et The Greatest Showman aidant à marier ses talents. L’acteur lauréat d’un Tony Award a réussi à voir le film In the Heights de Lin-Manuel Miranda et a partagé ses réflexions honnêtes sur la comédie musicale.