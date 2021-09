Hugh Jackman du plus grand showman répond à une vidéo virale d’un patient atteint de démence profitant de la comédie musicale

Si cela vous a fait pleurer, vous n’êtes pas seul, car les commentaires du tweet sont pleins de fans émus. L’adorable sortie a été rendue encore plus adorable lorsque le grand-père de Charlie a commencé à chanter “From Now On”, la chanson finale du film. Dans la version plus longue de la vidéo que CharlieMoose a publiée sur sa page TikTok, il a expliqué que son grand-père avait reçu un diagnostic de démence vasculaire de deuxième stade. Ce diagnostic, cependant, n’empêche pas le duo d’être les meilleurs amis, et la musique de The Greatest Showman a aidé à garder le moral. La réponse de Hugh Jackman a même fait que la vidéo virale a fait le CBS Morning News, faisant du grand-père de Charlie une véritable sensation sur les réseaux sociaux. CharlieMoose a remercié tout le monde pour les messages aimables et pour la sensibilisation à la démence vasculaire.