Bien sûr, en tant que personne qui prévoyait d’aller voir Hugh Jackman dans The Music Man en octobre 2020, et qui prévoit maintenant de le voir jouer le rôle en mars 2022, je suis particulièrement heureux de voir Broadway s’ouvrir. Le Music Man a été retardé deux fois pendant la pandémie, mais avec les salles qui ouvrent maintenant cet été, on s’attend à ce que les choses soient assez proches du statu quo au début de l’année prochaine.