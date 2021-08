Hugh Jackman exclut d’être Wolverine dans le MCU : “C’est dans mon passé”

Lorsqu’un acteur s’avère extrêmement parfait pour un certain personnage, le plus difficile est le moment des adieux. Et pas forcément pour l’acteur en question, mais pour tous les fans qui ont adoré le voir dans ce rôle pendant plusieurs films. C’est le cas de Hugh Jackman, devenu l’inoubliable visage de Wolverine dans la saga cinématographique X-Men, et dont de nombreux cinéphiles aimeraient voir dans les rangs du MCU. Cependant, l’Australien insiste sur le fait que l’univers mutant fait déjà partie de son passé, très précieux mais auquel il n’a pas l’intention de revenir.

Récemment, Hugh Jackman a été confronté à la question directe (via .) de savoir s’il s’aventurerait ou non sur le terrain de l’univers cinématographique Marvel. En réponse, l’acteur de 52 ans a affirmé que Wolverine “était le rôle de toute une vie” mais qu’en fin de compte “c’est quelque chose qui appartient à mon passé”. Rappelons que cela fait plus de quinze ans qu’il se consacre au féroce mutant aux griffes acérées, de X-Men (2000) à Logan (2017).

“Il ne se passe pas un jour sans que je sois incroyablement reconnaissant d’avoir fait partie de cet univers, en particulier d’avoir été là depuis le début”, a noté Jackman. « Voir Kevin Feige passer d’assistant à producteur et partenaire à moi [y verlo llegar] où il est aujourd’hui ».

Feige, bien sûr, est actuellement le président de Marvel Studios, mais à la fin des années 1990 – lorsque le premier X-Men a été filmé – il était uniquement producteur associé. Étant désormais le patron de la House of Ideas, il est impossible de ne pas le voir comme le capitaine qui a conduit le MCU sur la voie du succès et qui à ce jour lui assure un bel avenir. Par exemple, l’ajout garanti de mutants (y compris Wolverine) à l’univers du film Avengers, de nombreux cinéphiles croient toujours que Jackman fait partie des prochaines phases de la franchise de plusieurs millions de dollars.

De tels souhaits ont reçu une secousse passionnante le mois dernier, lorsque Hugh Jackman a partagé deux images suspectes sur Instagram. Le premier était un fanart de Wolverine, créé par le célèbre illustrateur Bosslogic ; la seconde était une photographie de l’Australien, en compagnie d’un Kevin Feige souriant. Ces publications, qui bien qu’elles n’éclaircissent aucune raison d’être, se sont produites sur des jours consécutifs, ce qui a conduit à la rumeur selon laquelle Jackman était en pourparlers avec Marvel Studios pour reprendre son personnage emblématique des X-Men.

Cependant, avec les récentes déclarations de l’acteur, il semble qu’il faille abandonner tout espoir. Mais pour cette raison, il ne serait pas valable de conclure que dire adieu aux griffes d’adamantium était une décision prise à la légère, de la part de Jackman.

« Je ne veux pas que les gens pensent que quand je dis que j’ai fini, c’est un peu simpliste. {Jouer à Wolverine]a été l’un des grands chapitres de ma vie », a souligné le nominé aux Oscars.

