Hugh Jackman fait ses adieux à son père avec un message émouvant | PA

L’acteur Hugh Jackman, a renvoyé son père, Christophe John Jackman, avec un message émouvant sur les réseaux sociaux, à travers lequel il a dévoilé la malheureuse nouvelle de son départ.

La nouvelle est tombée ce matin lorsque l’acteur de “Carcajou‘de la série de films’X Men‘, a partagé la nouvelle via l’un de ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, Hugh Jackman a dit au revoir à son père avec ces mots :

Aux premières heures de la fête des pères (en Australie), mon père est parti en paix. Et bien qu’il y ait une profonde tristesse, je suis plein de gratitude et d’amour, c’était le message qui a transcendé l’acteur pour dire au revoir à son père dans un message qu’il a partagé depuis Instagram.

Hugh Jackman qui a également joué d’autres films populaires tels que ‘Van Helsing‘,’ Les Misérables’, ‘Le grand showman’, entre autres, serait rentré dans son pays natal, l’Australie, il y a quelques mois pour rendre visite à sa famille.

Malheureusement, c’était en pleine célébration de la “Fête des Pères” dans ce pays où le père du chanteur et producteur italien, Hugh Jackman a perdu la vie.

De même, l’acteur de 52 ans Elle a commenté: “Mon père était, en un mot, extraordinaire. Il a consacré sa vie à sa famille, à son travail et à sa foi. Je prie pour qu’il soit maintenant en paix avec Dieu.”

Le père de l’acteur, Christopher John Jackman, aurait été âgé de 84 ans au moment de son départ, car ils le décrivent comme un excellent exemple pour son fils, l’acteur, qui est aujourd’hui devenu un grand père qui soutient de manière formidable son deux enfants, Oscar Maximiliam et Ava Eliot.

Christopher John Jackman a fondé une famille dans laquelle il a engendré une famille avec trois enfants, l’acteur Hugh Michael Jackman, Ian et Ralph, qu’il a élevé en tant que père célibataire à Sydney.

Ceci, après que son ex-femme, Grace, ait décidé de retourner en Angleterre lorsqu’il l’a reconnu comme “Meilleur acteur ou Comédie Musicale ” n’avait que 8 ans.

Le père de Jackman, né au Royaume-Uni et ayant étudié la comptabilité à Cambridge, a toujours été un pilier très important dans la vie de l’acteur, comme en témoigne ses publications sur Instagram où il montre diverses photographies dans lesquelles il apparaît avec son père.

Sans aucun doute une grande perte pour le lauréat des “Emmy Awards”, “Tony” et diverses distinctions, en plus d’avoir une “Star on the Walk of Fame”.