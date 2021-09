Hugh Jackman pleure la mort de son père avec un hommage émouvant

in

C’est une fête des pères particulièrement difficile en Australie pour Hugh Jackman, qui a perdu son père, Christophe John Jackman.

« Aux premières heures de la fête des pères (AU), mon père est décédé paisiblement », a partagé la star de The Greatest Showman sur Instagram le 7 septembre. 6. “Et bien qu’il y ait une profonde tristesse, je suis rempli d’une telle gratitude et d’un tel amour. Mon père était, en un mot, extraordinaire. Il a consacré sa vie à sa famille, son travail et sa foi.”

Hugh a poursuivi: “Je prie pour qu’il soit maintenant en paix avec Dieu.”

Le chagrin de l’acteur a suscité une vague de soutien de la part des fans et de ses collègues, notamment Ryan Reynolds, qui a commenté : “J’ai eu de la chance de l’avoir rencontré.”

Dès l’âge de 8 ans, Hugh et ses frères et sœurs ont été élevés uniquement par son père après que sa mère a quitté l’Australie pour son Angleterre natale. Dans une interview accordée en 2012 à 60 minutes, l’acteur de 52 ans était submergé par l’émotion en décrivant les conseils qu’il avait reçus de Christopher.