Hugh Jackman remercie les fans pour leur soutien après la mort de son père

Pendant un moment de déprime, un Hope Van Dyne infecté demande à Peter comment il reste si positif face à l’adversité. Et Peter raconte le nombre de personnes qu’il a perdues dans le monde, mentionnant sa mère, comment papa, M. Stark… et oncle Ben. Mort d’oncle Ben, confirmé ! Nous pouvons tous nous reposer maintenant, […] More