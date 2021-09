Hugh Jackman rend hommage à son défunt père, décédé pendant le week-end des fêtes

Perdre un parent est certainement une expérience difficile. D’une part, c’est quelque chose que presque tout le monde traverse. Quelque chose que nous savons arrivera un jour dans le futur. Dans le même temps, peu d’entre nous sont vraiment prêts pour cela quand cela arrive. On ne sait pas si l’aîné Jackman avait lutté contre la maladie ou s’il s’agissait d’un décès plus soudain. C’était pour le moins paisible, ce qui est parfois tout ce qu’on peut espérer. Une fois que cela se produit, tout ce que vous pouvez vraiment faire est d’aller de l’avant et de vous souvenir d’eux, et d’être la personne qu’ils pensaient que vous pourriez être.