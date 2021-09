Hugh Jackman révèle que son père, Christopher John Jackman, est décédé

Hugh Jackman pleure la perte de son père, Christopher John Jackman, décédé « paisiblement » aux premières heures de la fête des pères en Australie. L’acteur, 52 ans, s’est rendu sur les réseaux sociaux lundi pour partager la nouvelle avec ses fans, écrivant que bien qu’il y ait une “profonde tristesse”, il est “rempli d’une telle gratitude et d’un tel amour” pour son père “extraordinaire”.

“Il a consacré sa vie à sa famille, son travail et sa foi”, a-t-il poursuivi. “Je prie pour qu’il soit maintenant en paix avec Dieu.” Les partisans et amis de Jackman n’ont pas tardé à offrir leurs sympathies, Ryan Reynolds a commenté : “J’ai eu de la chance de l’avoir rencontré.” Un autre utilisateur d’Instagram a commenté : ” Que vous soyez bénis Hugh ! Je vous envoie tout l’amour et les prières “, tandis qu’un troisième a répondu : ” Repose en paix. J’envoie mes condoléances et mes meilleurs vœux à vous et à vos proches. “

Jackman a raconté que son enfance avait été élevée principalement par son père après le départ de sa mère alors qu’il n’avait que 8 ans. En 2012, la star de Wolverine a qualifié son père de “rock” dans une interview accordée à 60 Minutes. Interrogé sur le genre de conseils que son père lui donnerait, Jackman a révélé que son père lui rappelait toujours l’importance de ses proches. « C’est toujours une question de famille. C’est toujours : « Comment va Deb ? » Il ne s’agit pas de travail et je pense que c’est avec lui qu’il vit, probablement certains de ses regrets et sentiments d’avoir peut-être trop investi dans sa carrière au mauvais moment et il ne veut pas que je fasse cette erreur”, a-t-il expliqué. “Et donc, à sa manière douce, il me rappelle toujours que c’est la chose la plus importante.”

En 2018, Jackman a partagé plus des leçons de vie de son père sur Instagram en l’honneur de la fête des pères. “Bonne fête des pères à l’homme qui m’a appris à faire preuve de respect pour les autres, pour l’éducation, pour être guidé par vos passions”, écrivait-il à l’époque. “Qui m’a appris à ne jamais cesser de grandir et d’apprendre. Travailler dur et réaliser que la préparation est le fondement du succès. Et, surtout, trouver un but au-delà de soi. Je t’aime papa.” L’année suivante, Jackman a écrit que l’une des “nombreuses leçons” de son père consistait à faire passer des collations à tout le monde avant de participer. “Les gens pensaient que j’étais si bien élevé”, a-t-il plaisanté. “Mais, honnêtement, j’avais juste faim.”