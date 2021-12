Hugh Jackman testé positif au Covid-19 – El Sol de México

Bien que son cas soit bénin, selon le même interprète de Wolverine, Hugh Jackman a dû annuler sa participation à la comédie musicale The music man on Broadway, qu’il pourrait rejoindre le 6 janvier.

« Mes symptômes sont comme un rhume – j’ai la gorge qui gratte et un petit nez qui coule, mais je vais bien », a déclaré Jackman dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. « Je ferai tout pour m’améliorer dès que possible, et dès que je serai autorisé, je retournerai sur la scène de River City. Veuillez rester en sécurité », a-t-il ajouté.

Dans le compte Twitter du spectacle, il a été signalé que tous les billets pour les représentations annulées seraient remboursés ou échangés au point d’achat.

Le classique de Meredith Wilson est l’une des émissions les plus populaires de Broadway, selon Variety, qui, en rapportant la contagion de Jackman, souligne à quel point, comme beaucoup d’autres montages, The Music Man « a du mal à garder ses acteurs et son équipe en bonne santé à une époque où Covid les infections sont en augmentation et Ómicron contribue à un nombre record de cas à New York. »

La publication de divertissement ajoute que Sutton Foster, la co-vedette de Hugh Jackman dans la comédie musicale, « a été forcée de manquer plusieurs représentations après avoir contracté le virus. Elle reviendra le 2 janvier et Jackman devrait reprendre ses représentations le 6 janvier ».

Selon Variety, « Plusieurs spectacles de Broadway ont été contraints d’annuler des représentations en raison de nouveaux cas, notamment Aladdin, Mrs. Doubtfire, Hamilton et The lion king. D’autres productions telles que Ain’t too pride, Jagged little pill et Waitress ont terminé leur saisons à l’avance, alors que Covid continue de déprimer les ventes de billets et de mettre en péril la renaissance de Broadway. »

L’homme de la musique est toujours en saison et le 24 décembre, une vidéo est devenue virale dans laquelle Hugh Jackman lui-même accueille la remplaçante de Sutton Foster, Kathy Voytko.