Hugh Jackman testé positif au COVID-19

Hugh Jackman a été testé positif pour COVID-19, ce qui signifie que ses prochaines représentations à Broadway doivent être annulées. Jackman a annoncé son diagnostic sur Twitter mardi, faisant savoir aux fans qu’il est malade mais qu’il n’est pas trop inquiet d’avoir un cas dangereux. Il leur a assuré qu’il serait de retour sur scène dès que possible.

« Je voulais juste que vous l’entendiez de moi. J’ai été testé positif ce matin pour COVID », a déclaré Jackman dans une vidéo qu’il a publiée sur Twitter. « Mes symptômes sont comme un rhume, j’ai la gorge qui gratte et un peu le nez qui coule, mais je vais bien. Je vais juste faire tout ce que je peux pour aller mieux dès que possible, et dès que je serai clair, je serai de retour sur scène en direction de River City. Alors, je voulais juste que vous l’entendiez de moi. Restez en sécurité, soyez en bonne santé, soyez gentil. «

Je voulais juste que tu l’entendes de moi. J’ai été testé positif au covid. Symptômes légers et dès que je suis guéri… hâte de retourner au Jardin d’hiver ! @MusicManBway pic.twitter.com/q1oEAzXX02 – Hugh Jackman (@RealHughJackman) 28 décembre 2021

Jackman a joué dans une production de Broadway de The Music Man qui a déjà été confrontée à des cas de coronavirus. Sa co-star Sutton Foster a été testée positive pour le virus plus tôt ce mois-ci et Jackman a agi avec sa doublure, Kathy Voytko vendredi. Foster sera médicalement autorisé à retourner sur scène le dimanche 2 janvier, date à laquelle une doublure prendra la place de Jackman pour quelques spectacles jusqu’à ce qu’il puisse revenir en toute sécurité le jeudi 6 janvier.

Cela laisse encore quelques représentations qui seront complètement annulées. Le compte de réseau social officiel de Music Man a publié des ressources permettant aux détenteurs de billets de demander un remboursement ou un échange. Beaucoup avaient encore le cœur brisé, sans parler de Jackman, Foster et de l’ensemble des acteurs et de l’équipe.

La pandémie se répand à New York d’une manière qui affecte gravement la vie de tous les jours malgré la disponibilité des vaccins. Pour la première fois depuis février, les hospitalisations liées au COVID ont atteint plus de 5 000 personnes en une seule journée lundi, selon un rapport de NBC News New York. Les experts en santé publique pensent que cela est dû à la combinaison de populations non vaccinées, de voyages de vacances et de la variante omicron, qui est plus transmissible que les souches précédentes du virus.

Le résultat est que non seulement les patients COVID souffrent, mais d’autres qui ont besoin d’un traitement ont du mal à trouver de la place dans les hôpitaux. Pendant ce temps, les travailleurs de toutes les industries sont incapables de remplir leur emploi au détriment à la fois de leurs employeurs et de leurs familles. Les dernières directives et recommandations du CDC indiquent qu’il ne fait jamais de mal de porter un masque facial à l’intérieur, de minimiser l’exposition aux lieux publics et de se tenir à six pieds des autres dans la mesure du possible.