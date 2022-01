Hughes et Airtel forment JV pour offrir des services haut débit par satellite en Inde

Opérationnelle sous le nom de HCIPL, l’entité combine les activités de terminaux à très petite ouverture (VSAT) des deux sociétés pour offrir des solutions de réseautage d’entreprise flexibles et évolutives utilisant la connectivité par satellite pour le transport principal, la sauvegarde et la mise en œuvre hybride, selon un communiqué.

Hughes Communications India (HCIPL), une filiale détenue majoritairement par Hughes Network Systems, et Bharti Airtel ont annoncé mercredi une joint-venture pour offrir des services haut débit par satellite en Inde.Opérationnelle sous le nom de HCIPL, l’entité combine les activités de Very Small Aperture Terminal (VSAT) des deux sociétés à proposer des solutions de mise en réseau d’entreprise flexibles et évolutives utilisant la connectivité par satellite pour le transport principal, la sauvegarde et la mise en œuvre hybride, selon un communiqué.

« En combinant les capacités éprouvées de Hughes et d’Airtel, le partenariat mettra les synergies au premier plan – y compris les solutions multi-orbites – au profit des clients de toute l’Inde », Partho Banerjee, président et directeur général de HCIPL mentionné.

L’accord, annoncé en mai 2019, a obtenu toutes les approbations statutaires, y compris celles du National Company Law Tribunal (NCLT) et du Department of Telecom et la coentreprise a été formée. HCIPL possède une base combinée de plus de 200 000 VSAT.

« Avec les capacités combinées d’Airtel et de Hughes, les clients auront accès à une connectivité par satellite de nouvelle génération soutenue par une sécurité et un support de service éprouvés de niveau entreprise », a déclaré Ajay Chitkara, directeur et chef de la direction d’Airtel Business.

HCIPL fournit des technologies, des solutions et des services de mise en réseau à large bande, y compris une gamme complète de services de réseau gérés, pour les bureaux gouvernementaux et les entreprises dans tous les segments, notamment la banque, la mobilité aéronautique et maritime, les petites et moyennes entreprises, l’éducation et les télécommunications.

Avec une portée et une échelle massives, « la société est le plus grand opérateur de services par satellite en Inde, bien positionnée au milieu de l’évolution de l’environnement réglementaire pour répondre aux besoins émergents de connectivité des entreprises et des clients gouvernementaux avec un portefeuille de produits amélioré et une efficacité opérationnelle », selon le déclaration.

