Hughes marque 2, soulève les Devils devant les Blackhawks en prolongation

Jack Hughes a marqué son deuxième but du match moins d’une minute après le début de la prolongation et les Devils du New Jersey ont battu les Blackhawks de Chicago 4-3 après avoir perdu une avance de deux buts vendredi soir.

Dominik Kubalik et Kirby Dach ont forcé la prolongation, marquant dans le dernier 3:53 du temps réglementaire avec le filet des Blackhawks vide.

Dougie Hamilton a marqué sur son premier tir en tant que Diable et Andreas Johnsson a donné une avance de 3-1 à son équipe au début de la troisième période. Jonathan Bernier a effectué 24 arrêts pour les Devils, qui cherchent à se qualifier pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis la saison 2017-18.

Alex DeBrincat a également marqué pour Chicago, qui est sur un départ de 0-2 après avoir remanié son alignement. Kevin Lankinen a effectué 25 arrêts après avoir été battu 17 secondes par Hamilton après la première mise au jeu.

Hughes a remporté son match sur une course imprudente. Il a simulé un tir de près pour sortir Lankinen de sa position et a glissé la rondelle dans un filet ouvert.

Dach a réduit l’écart à 3-2 avec Chicago sur un avantage numérique après que la recrue Dawson Mercer a été appelée pour une pénalité de quatre minutes à 12:49.

Dach a marqué sur un rebond de près tandis que Kubalik a marqué son deuxième en deux matchs avec 25,5 secondes à jouer en temps réglementaire.

Hamilton, qui a signé un contrat de 63 millions de dollars en tant qu’agent libre, a fourni des dividendes instantanés au New Jersey. Il a pris une passe de Pavel Zacha entre les cercles et a décoché un tir devant Lankinen.

Le but était le plus rapide pour commencer une saison pour les Devils. L’ancienne marque était de 26 secondes par Zach Parise en 2006-07.

DeBrincat a égalé le score à 51 secondes de la deuxième période lors d’un avantage numérique. Se tenant bas dans le cercle gauche, il a réussi une passe parfaite sur la glace de Patrick Kane devant Bernier, qui a signé avec le New Jersey en tant qu’agent libre.

Hughes a donné l’avantage au New Jersey avec 2:02 à jouer dans la période. Le choix n ° 1 au repêchage de 2019 a récupéré une rondelle libre dans le cercle gauche, a fait un tête-à-queue et a battu Lankinen.

Johnsson, qui a raté le filet lors d’une échappée en première période, a fait un trou dans le filet après que la recrue Dawson Mercer a frappé le poteau de but.

SALUER

Les Devils portaient le chandail no 10 et les Blackhawks portaient le no 39 lors de leur séance d’entraînement d’avant-match en l’honneur de feu Jimmy Hayes. Il est décédé subitement en août à l’âge de 31 ans. Il a joué pour les Devils et les Blackhawks. Une vidéo hommage à Hayes a été diffusée en première période, attirant les applaudissements de tout le monde dans le bâtiment. Sa femme, Kristen, et des membres de sa famille ont assisté au match.

NOTES DE JEU

Chicago a donné congé au gardien Marc-André Fleury pour qu’il puisse affronter Pittsburgh. Il a commencé sa carrière avec les Penguins et a remporté la coupe Stanley avec eux. … Les Devils étaient privés de l’attaquant Miles Wood et des défenseurs Ty Smith et Damon Severson, tous blessés au bas du corps. … Le match était le premier entre les équipes depuis que les Blackhawks ont battu les Devils 2-1 le 6 décembre 2019.

SUIVANT

Blackhawks : À Pittsburgh samedi soir.

Devils : accueillez l’extension Seattle Kraken mardi soir.