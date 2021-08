Hugo Dellien obtient la place pour la phase suivante après avoir remporté le tour de qualification

26/08/2021

Le à 09h30 CEST

Le bolivien Hugo dellien, numéro 137 de l’ATP, remporté en une heure et sept minutes par 6-1 et 6-3 le joueur de tennis italien Alessandro Giannessi, numéro 171 de l’ATP, au tour de qualification de l’US Open. Avec ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir accéder à l’US Open.

Le joueur italien n’a pas réussi à casser le service, tandis que Dellien l’a fait à 4 reprises. De même, le joueur bolivien a atteint 84% d’efficacité au premier service, n’a commis aucune double faute et a pris 77% des points de service, tandis que l’efficacité de son rival était de 66%, il a commis 5 doubles fautes et a obtenu 53% des points de services.

Dans le tournoi New York (US Open), il existe une phase d’accès préliminaire au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le plus de points possible afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. Dans cette étape spécifique, 128 joueurs s’affrontent. De même, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur.