Hugo Hammond de Love Island 2021 aurait été expulsé d’un magasin de kebab à 4 heures du matin ce week-end. Selon les rapports, il s’est impliqué dans une dispute qui se déroulait à propos d’un sac de chips, naturellement.

Après une nuit aux Infernos à Clapham, Hugo Hammond s’est dirigé vers le kebab où il est intervenu d’affilée. Dans une vidéo de l’altercation, un conteneur de chips en polystyrène est jeté en l’air et Hugo crie « Bro, détends-toi frère. Détendez-vous » envers un groupe de clients. Une fille traite un autre client de « tête de con » et dit aux gens de « sortir cette garce d’ici » pendant qu’Hugo essaie de calmer la situation.

Un spectateur a déclaré à MailOnline: « Un homme au hasard lui a jeté une puce comme une blague. Elle a réagi de manière excessive et lui a crié au visage, lui lançant de la nourriture. Il a alors réagi violemment et lui a arraché la nourriture de la main à coups de poing. Hugo aurait alors approché un jeune homme, qui s’est également opposé à Hugo avant qu’une autre fille, avec qui Hugo était, se soit mis sur le chemin et ait repoussé l’autre gars. Hugo semble être hué et moqué par d’autres clients.

Les propriétaires du magasin, ainsi que la sécurité d’Infernos, auraient escorté tout le monde hors du magasin. Hugo serait alors retourné au magasin pour acheter de la nourriture.

S’exprimant sur Instagram lundi, Hugo a laissé entendre qu’il avait eu un week-end chargé. Demandant si l’un de ses abonnés était « allé un peu dur ce week-end », il a répondu : « Euh, je suis peut-être devenu un peu trop joyeux ce week-end ».

Désordonné.

Histoires connexes recommandées par cet écrivain :

• Faye dit que les ex-Love Islanders utilisent son nom pour entrer dans le Daily Mail

• « Je n’ai pas trouvé l’amour »: Molly-Mae admet enfin que Love Island n’était qu’un changement de carrière

• Toutes les énormes offres de marque que le casting de Love Island 2021 ont déjà débarquées

Lien source