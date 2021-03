Le gardien de Tottenham, Hugo Lloris, a qualifié la sortie de son équipe de la Ligue Europa de « honte » après que le Slavia Prague a organisé un retour miraculeux pour éliminer les Lilywhites de la compétition.

L’équipe croate était à la traîne 2-0 après le match aller de son match nul des 16 derniers matchs, mais a remporté le retour 3-0 après la prolongation grâce au superbe triplé de Mislav Orsic qui leur a arraché une place au tirage au sort des quarts de finale.

Les Spurs de marque Lloris affichent une « honte » après le match

Jose Mourinho a accusé ses joueurs de manquer de professionnalisme après le match et a admis que dire qu’il était triste « ne suffisait pas » pour les fans des Spurs.

Lloris était d’humeur tout aussi découragée et a déclaré que les joueurs devaient assumer l’entière responsabilité de leur capitulation.

«Ce n’est qu’une honte», a-t-il déclaré à BT Sport. «J’espère juste que tout le monde dans la salle d’entraînement se sentira responsable de la situation parce que c’est une honte.

«Non, que puis-je dire de plus à ce sujet? En parlant du match de dimanche, je pense que ce n’est pas le bon moment. Le goût de la défaite de ce soir est juste plus que douloureux, et nous en sommes tous responsables.

. Tottenham était terne contre le Dinamo Zagreb et méritait d’être éliminé

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’une défaite plus douloureuse que la défaite dimanche du nord de Londres face à Arsenal, il a répondu: «C’est juste une accumulation. Évidemment, nous sommes un club plein d’ambition, mais je pense juste que l’équipe du moment n’est qu’un [reflection] de ce qui se passe dans le club.

«Nous manquons de bases, de fondamentaux, et toutes nos performances sont juste liées à cela, vous savez.

«Mentalement, nous devrions être plus forts, nous devrions être plus compétitifs. Aujourd’hui je n’ai pas senti que sur le terrain, malheureusement quand on n’est pas prêt à ce niveau on paie tout de suite.

«Il y a de la qualité partout en Europe et si vous ne respectez pas l’adversaire, c’est une sorte de punition et c’est un peu ce qui s’est passé aujourd’hui. Tout le mérite appartenait aussi à l’adversaire parce qu’il joue le jeu plein de conviction, mais le blâme est sur nous, toute l’équipe, tout le club, nous sommes coupables.