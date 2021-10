Hugo Lloris très impressionné par ce que le joueur de West Ham de 7 millions de livres sterling a fait contre les Spurs hier

Photo de James Williamson – AMA/.

Le gardien de Tottenham Hotspur Hugo Lloris a félicité l’attaquant de West Ham United Michail Antonio après avoir prouvé la différence entre les deux équipes hier, selon ses commentaires à Sky Sports.

Antonio marque à nouveau

Antonio a ramené un corner d’Aaron Cresswell pour donner à West Ham une victoire 1-0 sur Tottenham.

Harry Kane s’est éteint dans sa propre boîte de six mètres, ce qui a permis à Antonio de tirer.

Mais Lloris a toujours été impressionné par la façon dont l’attaquant de West Ham de 7 millions de livres sterling (Sky Sports) a pu atteindre la cible.

Il a déclaré : « Nous savions que c’était un aspect du jeu qui allait changer le jeu.

« Ils sont très forts sur les corners et les coups francs. On connaît la cible, au premier poteau et puis Antonio était là au bon endroit et au bon moment, et c’était une belle finition.

« C’est plus la façon dont nous avons concédé le corner auquel nous devons réfléchir. »

Tout calme d’Antonio

Antonio a en fait eu l’un de ses matchs les plus calmes pour West Ham hier, malgré le but du vainqueur.

Mais cela fait maintenant quatre matchs d’affilée au cours desquels il a marqué contre Tottenham.

Antonio continue d’impressionner cette saison et fait partie des meilleurs buteurs de la Premier League.

La victoire de West Ham sur Tottenham signifie qu’ils ont désormais devancé leurs rivaux londoniens et se sont hissés à la quatrième place.

Les Spurs, quant à eux, ont déjà perdu quatre derbys londoniens cette saison, Nuno subissant une pression croissante.

Dans d’autres nouvelles, « L’homme infatigable »: Lucas Moura affirme que Tottenham, 21 ans, « travaille toujours dur »