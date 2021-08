Hugo Lloris, tricentenaire avec Tottenham en Premier League

in

30/08/2021 à 10h00 CEST

Le gardien de Tottenham Hotspur Hugo Lloris a atteint 300 matchs de Premier League, le plus grand nombre de l’histoire du club devant Darren Anderton (299). Il est aussi le joueur qui a porté l’élastique le plus lors des matchs officiels avec un total de 375.

français, qui il a été des temps forts de l’équipe de France lors du dernier Championnat d’Europe, est le joueur le plus historique de Tottenham Hotspur, club auquel il est arrivé lors de la saison 2012/13 en provenance de l’Olympique Lyonnais a changé un peu plus de 12 millions d’euros. Il a remporté le titre dès la première saison et depuis lors, il est le joueur le plus important des vestiaires.

300 – Hugo Lloris est sur le point de faire sa 300e apparition en Premier League pour Tottenham ; le plus de n’importe quel joueur des Spurs dans l’histoire de la compétition (Darren Anderton, 299). Vigoureux. pic.twitter.com/y59Iv9ErCg – OptaJoe (@OptaJoe) 22 août 2021

L’ex aussi niçois, A 34 ans, il affronte sa dixième saison sous les bâtons du Tottenham Hotspur Stadium. Lors des deux premières journées de la Premier League 2021/22, déjà avec Nuno Espírito Santo sur le banc, n’a encaissé aucun but et a totalisé 128 matchs sans encaisser de but au cours de la dernière décennie.

Hugo Lloris, légende du club

Lloris est de loin le joueur le plus historique du club : Il est le joueur qui a joué le plus de matchs en tant que joueur de Tottenham Hotspur devant d’autres légendes telles que Aaron Lennon (365), Jermain Defoe (362), Darren Anderton (339) et Harry Kane (337).

Le capitaine de l’équipe a disputé un total de 48 matchs la saison dernière au cours desquels il a encaissé un total de 59 buts et a laissé son but invaincu jusqu’à 14 fois.. Pour le cours actuel, son importance et son rang dans le domaine resteront intacts pendant une autre année.