Hugo Maradona perd la vie, le frère de Diego Armando | .

C’est en Italie où Hugo Maradona, le frère cadet de Diego Armando Maradona a perdu la vie à 52 ans, la nouvelle est arrivée et a secoué le monde pour terminer cette année 2021 qui a déjà emporté plusieurs célébrités.

le le frère de Maradona il a également joué au football, a commencé sa carrière dans le Argentins Juniors , et ensuite participer à différents clubs en Amérique du Sud, L’Europe  et aussi au Japon depuis les années 90.

Malheureusement, les journaux l’ont rapporté de cette façon italiens, assurant que c’était un arrêt cardiorespiratoire durant la matinée qui a mis fin à ses jours.

Cette année en août, il s’est présenté comme conseiller municipal sur les listes de Catello Maresca, candidat de centre-droit à la mairie, mais n’a pas été élu.

Il ne se considérait pas comme un homme politique, mais comme un joueur de football qu’il voulait donner un espace aux enfants du quartier pour qu’ils puissent s’amuser avec le sport qu’il aimait tant.

À plusieurs reprises, il a parlé de son frère et l’a décrit de telle manière que les gens reconnaissent ses paroles et sont d’accord avec lui, c’était un joueur d’un autre monde, il lui a également dit au revoir et a vu quelques mots aux médias lorsqu’il l’a perdu physiquement.



Hugo Maradona a perdu la vie et les réseaux sociaux ont été inondés de messages d’adieu.

Tout au long de sa vie, il a joué pour différents clubs comme nous l’avons déjà mentionné, la déclaration selon laquelle il a perdu la vie a publié très fortement Napoli, ils ont même rapporté que les directeurs, le personnel d’entraîneurs et l’équipe du SCC Napoli font preuve de solidarité autour de la famille Maradona et s’unissent dans la douleur de la perte d’Hugo », comme le rapporte leur site internet.

Bien sûr, sur les réseaux sociaux, des messages d’adieu ont également été partagés et d’autres regrettant de signaler qu’il est génial, il nous a devancé sur le chemin, un grand joueur et un excellent frère.

On dit qu’il était en très bonne santé, mais cela s’est produit et nous espérons qu’il repose en paix, un homme professionnel qui a mené une vie discrète, malgré le fait que son frère était l’un des plus célèbres au monde.