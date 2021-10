Hugo Weaving – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

Alors que les meilleures attentes se créent autour de la quatrième version de ‘Matrix’, nous pouvons confirmer que Keanu Reeves n’aura pas le rival le plus dangereux de l’agent Smith qui l’avait persécuté dans les trois premières versions, aux mains de l’acteur Hugo Weaving. Et profitant de la première de “Lone Wolf” en Australie, nous l’avons poursuivi pour découvrir les vraies raisons de l’absence “virtuelle” dans “The Matrix Resurrections”.

Comment se fait-il que la nouvelle version de ‘The Matrix’ ne l’aura plus comme agent Smith ? Ils ne l’ont même pas appelé ?

“En fait, Lana Wachowski était très excitée de m’avoir à nouveau parmi les protagonistes de Matrix 4 et je le voulais aussi parce que j’apprécie beaucoup tous les membres de l’équipe de tournage.”

N’est-il pas vrai que vous aviez des doutes sur votre retour ?

“Eh bien, au début, j’avais des doutes sur le retour à Matrix, après avoir tourné trois productions, mais quand j’ai lu le scénario, j’ai tout de suite accepté l’offre. Le problème s’est posé plus tard, lorsque les négociations avec mon représentant ont commencé, je faisais une pièce de théâtre et nous avons essayé de trouver des dates où j’aurais pu faire les deux emplois. Mais Lana a décidé qu’elle ne voulait changer aucune de ses dates et nous n’avons pas pu nous mettre d’accord. C’est ce qui s’est vraiment passé.”

Avez-vous déjà vu les multiples statues de cire de lui qui l’ont immortalisé en tant qu’agent Smith de Matrix dans le musée VIP des studios Warner Bros. ?

« J’avais déjà vu les reproductions de mon corps, en studio lorsque nous avons tourné The Matrix, pour les scènes qui m’ont multiplié dans Le cinéma. Disons que je les ai vus assez pour ne pas oublier toute ma vie, mais je ne les ai vus dans aucun musée non plus, car je ne suis pas allé non plus à Warner depuis longtemps. Mais j’avais déjà vu les originaux ».

Après les tubes de ‘Matrix’, ‘Le Seigneur des Anneaux’, ‘V for Vendetta’ avec Natalie Portman ou ‘Wolfman’ avec Benicio del Toro et le nouveau ‘Lone Wolf’, trouvez un terrain d’entente entre les différents genres du cinéma ?

« Dans une certaine mesure, je pense que les films d’horreur sont similaires au genre de science-fiction. Par exemple, dans « V pour Vendetta », il parlait au présent, bien qu’il se référât à un monde du futur, où il parlait politiquement du fascisme du contrôle de l’État. Mais le point commun est de traiter de sujets qui nous intéressent. Et tous les genres ont leurs forces, car ils sont basés sur des considérations humaines de base telles que le loup-garou Le loup-garou soulève à quel point l’humanité est vraiment civilisée et nous pouvons réprimer nos instincts ou comment nous faisons pour nous contrôler, en plus de parler des peurs nous pouvons avoir dans la société. Et dans les histoires fantastiques, ils peuvent aussi mettre en évidence certains thèmes qui nous touchent. Si le cinéma ne parlait pas de qui nous sommes ou ne montrait pas nos psychologies, nous ne serions probablement pas aussi intéressés. Nous nous intéressons à notre propre nature et à la structure en général, dans tous les genres, c’est très similaire, même si cela semble différent au cinéma ».

L’agent Smith de Matrix ressemblait-il en quelque sorte au détective qui a ensuite poursuivi Benicio del Toro dans « Wolfman » ?

“Les gens auraient pu les comparer simplement parce qu’ils ont vu le même acteur, mais au moins je ne le vois pas de cette façon. Dans ‘Wolfman’, j’étais un détective anglais, nous ne savions même pas d’où il venait. Mais dans le style, ils ont peut-être été similaires. Je pense que Smith aimait beaucoup plus le contrôle. Je pense même que Smith avait beaucoup plus en commun avec V de ‘V for Vendetta’, en tant que personnage qui ne veut rien avoir à faire avec les sentiments humains.”

Étiez-vous également la voix de l’un des personnages de « Legends of the Guardians » ?

Oui, quelques personnages en fait. Et je vous dis que le processus d’ajout de la voix à un personnage est beaucoup plus long que le cinéma, car les animateurs ont d’abord besoin des voix avant de filmer ou d’animer des scènes. L’expérience était merveilleuse. L’un des personnages était celui qui racontait l’histoire et l’autre était le hibou qui faisait quelque chose pour ne pas sacrifier sa vie. Mais les voix sont différentes car l’une sonne comme la pire australienne et l’autre sonne beaucoup plus comme moi ».

Du point de vue du jeu d’acteur, est-ce que le travail d’ajouter la voix sans personne en avant est beaucoup plus difficile que d’agir devant un écran vert en raison d’effets numériques CGI, sans rien autour, avec des effets qui sont en fait modifiés plus tard à partir d’un ordinateur ?

2 Dépend du film. Avec ‘Wolfman’ par exemple, je n’ai eu aucun problème avec CGI car au moins nous étions dans les paramètres d’origine et c’était fantastique. Et bien qu’il y ait des effets spéciaux, avec CGI au moins, je joue toujours avec d’autres acteurs. Je n’ai pas à trop imaginer. Maintenant, avec ‘Matrix’, c’est là que nous avons eu le plus d’effets numériques CGI, la plupart des performances étaient devant un écran vert. A vrai dire, je ne l’ai jamais vraiment apprécié non plus, mais c’est une nécessité technique. Vous devez faire ce que vous avez à faire. Mais ce n’est pas ce que l’on choisit en tant qu’acteur. Il y a des éléments que nous devons imaginer pour obtenir une bonne performance. Et en ce sens, je préfère être dans des décors naturels ».

Informations tirées de Vanguardia