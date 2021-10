HUH Token Crypto à la poursuite de la tache de Shiba Inu ZyCrypto

Publicité





En 2009, la toute première crypto-monnaie, Bitcoin, a été créée. Maintenant, le marché est saturé de diverses pièces, jetons et mèmes qui se battent pour devenir la crypto-monnaie numéro un du jeu. L’un de ces cryptos est Shiba Inu, qui est une crypto-monnaie mème qui a été développée en août 2020. Il s’agit d’un jeton ERC-20 créé sur Ethereum par un ou plusieurs développeurs sous le pseudonyme de Ryoshi. Selon le site Web de Shiba Inu, la crypto est un jeton mème décentralisé qui se transforme en un «écosystème dynamique».

Ils se sont autoproclamés « Dogecoin Killer » et le jeton peut être acheté sur plusieurs bourses. La popularité de Shiba Inu augmente progressivement, cependant, une nouvelle crypto-monnaie est entrée dans le jeu. HUH Token a clairement déployé beaucoup d’efforts pour se démarquer dans la communauté crypto surpeuplée et ils sont à la poursuite de la première place de Shiba Inu.

Qu’est-ce que le jeton HUH et d’où vient-il ?

Celui qui a créé HUH Token a fait du bon travail en préservant son anonymat. Cependant, ils ont suggéré qu’ils révéleraient leur identité assez tôt.

Le jeton utilise la technologie blockchain pour permettre à chacun d’avoir une chance de gagner des récompenses uniques. Les créateurs anonymes affirment qu’ils s’efforcent de « défier le statu quo et de créer une source de revenus pour tout le monde ». Il s’agit d’une affirmation importante, et le jeton HUH vaut la peine d’être surveillé.

HUH Token est une crypto-monnaie dotée d’un système de référencement intelligent et facile à utiliser. En théorie, ce système de parrainage pourrait changer la façon dont l’ensemble du jeu est joué, et c’est une grande partie de la menace pour Shiba Inu. Les développeurs de HUH Token déclarent sur leur site Web qu’ils ont créé un moyen pour les investisseurs de gagner un revenu supplémentaire de manière passive grâce à un système de parrainage unique en son genre. L’idée est que si vous parrainez quelqu’un, vous obtenez alors 10 % de BNB sur son premier achat. Si la personne que vous parrainez continue de parrainer quelqu’un d’autre, vous obtenez également 2% de l’achat de cette personne. Le plaisir ne s’arrête pas là, car vous bénéficiez tous les deux d’une réduction sur la taxe de vente de 20 à 10 %.

Publicité





Qu’est-ce que le Shiba Inu et d’où vient-il ?

Les créateurs de Shiba Inu sont anonymes et au départ, il servait de mascotte à Doge. Cependant, il agit maintenant comme son propre jeton sur la blockchain Ethereum. Shiba Inu a un nombre impressionnant de 1 quadrillions de pièces en circulation, dont le prix est similaire à celui de Baby Doge. Shiba Inu devrait surpasser les autres crypto-monnaies, telles que Baby Doge, car elle est basée sur la crypto-monnaie bien respectée, Ethereum.

Cependant, il est important de se rappeler que tout ce qui brille n’est pas or, et Shiba Inu peut être un investissement risqué en raison de ses fluctuations fréquentes de prix. Le prix peut être affecté par quelque chose d’aussi simple qu’un tweet, et Elon Musk est connu pour son influence sur la tarification des crypto-monnaies. Un exemple notable de son influence a été lorsqu’Elon Musk a tweeté « Mon Shiba Inu s’appellera Floki », et ce tweet à lui seul a augmenté le prix de Shiba Inu de 25%. Cette crypto-monnaie est originale et amusante, mais les investisseurs doivent être prudents avec cette crypto en raison de sa nature imprévisible.

Le jeton HUH peut-il être une véritable menace pour Shiba Inu ?

HUH Token a trouvé un moyen de faire en sorte que son jeton se démarque et soit pertinent pour les investisseurs d’aujourd’hui. Après quelques années difficiles, les investisseurs recherchent la stabilité plutôt que la volatilité, ce qui est exactement ce que fournit HUH Token. Cela peut sembler ennuyeux pour certains investisseurs, mais HUH Token a trouvé un moyen d’injecter de l’enthousiasme avec son système de parrainage innovant, qui vous permet de suggérer un nombre illimité de personnes et de recevoir 10% de l’achat initial de chaque parrainé.

Le but et la motivation derrière HUH Token est que tout le monde peut y investir. Selon leur livre blanc, la crypto :

« Révolutionnez cela, en faveur de l’investisseur social, grâce à des contrats intelligents et à un mécanisme de redistribution équitable, qui sera plus facile à comprendre et à utiliser pour l’investisseur moyen. »

HUH Token est un nouvel ajout passionnant et frais sur le marché et veut encourager les gens de tous les horizons à investir dans sa crypto-monnaie. Comme la crypto-monnaie suscite de plus en plus d’intérêt, les premiers acheteurs pourraient être plus enclins à choisir HUH Token plutôt que Shiba Inu, car HUH Token est plus accessible et accueillant pour les premiers acheteurs.

Surveillez cet endroit

HUH Token est très nouveau dans le jeu de crypto, mais s’ils peuvent s’en tenir à leur feuille de route ambitieuse et réaliser ce qu’ils disent qu’ils vont accomplir, alors HUH Token pourrait très bien se voir à la première place plus loin sur toute la ligne.

Suivez HUH Token sur leurs réseaux sociaux avant leur lancement :

Site Web : https://huh.social

Twitter : https://twitter.com/HuhToken

Instagram : https://www.instagram.com/huhToken/

Télégramme : https://t.me/HUHTOKEN